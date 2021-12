El 'doble' de Luis Fonsi es el entrenador personal de Toni Costa ¡Qué pequeño es el mundo! El responsable del musculoso cuerpo del bailarín español y ex de Adamari López es también el doble del exesposo de la conductora puertorriqueña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Fonsi Toni Costa; Luis Fonsi | Credit: Mezcalent (x2) Adamari López, quien ha experimentado durante el último año una notable pérdida de peso, no ha sido la única celebridad que ha sorprendido recientemente con su espectacular transformación física. Su expareja, Toni Costa, también ha dado mucho de qué hablar en ese sentido. Aunque el bailarín español siempre ha estado en plena forma física por su trabajo, el también instructor de Zumba luce ahora un cuerpo mucho más musculoso fruto de su constancia en el gimnasio y las intensas rutinas de entrenamiento a las que se somete a diario; lo que ha provocado que los piropos no se hayan hecho esperar a través de las redes sociales. "Cada día más guapo" o "El hombre perfecto", le han escrito sus seguidores. Luis Fonsi Luis Fonsi | Credit: Instagram Luis Fonsi El responsable de su transformación física, como reconoció recientemente Toni en sus historias de Instagram, es L.E.Gómez, un entrenador personal radicado en Miami que cuenta con más de 27 mil seguidores en Instagram, donde se deja ver frecuentemente sin camiseta. Pero, además de personal trainer, Gómez también trabaja como 'stunt', por lo que se encarga de sustituir en escenas de riesgo a artistas en determinados momentos de una grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente, el entrenador de Toni tuvo la oportunidad de sustituir meses atrás al cantante Luis Fonsi durante la grabación del videoclip de su reciente tema musical 'Nuestra balada'. "Para mí todo un orgullo trabajar en este tema 'Nuestra balada', pero mucho más de trabajar de stunt (doble) para un cantante que me ayudó a conquistar a las muchachas ya que casi siempre podía expresar lo que sentía en sus canciones", escribió a principios de noviembre Gómez junto a una foto en la que posa con el exesposo de la carismática conductora Adamari López. ¡Qué pequeño es el mundo!

