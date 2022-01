Doble de Shakira se hace viral, ¡pero por no parecerse en nada a la cantante de "Waka Waka"! Ahora se ha vuelto viral una doble de la cantante Shakira, y no precisamente porque se le parezca tanto como dice. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es la primera vez que una doble de Shakira se vuelve viral en Internet. Muchas son las que han presumido el parecido con la guapísima colombiana, pero lo que resulta increíble es que ahora se ha vuelto viral una doble de la cantante, y no precisamente porque se le parezca tanto. Lo que ha hecho que Corina Benítez esté en boca de todos es precisamente porque dice tener una apariencia similar a la intérprete de "Waka Waka", pero la verdad es que no se parecen mucho. Benítez participó en el programa de televisión argentino Bienvenidos a bordo, que busca parecidos con famosos. Los presentadores apenas pudieron adivinar a quién supuestamente se parecía. "Tienes como un aire a alguien, ¿Te dicen?", le preguntó conductora Laurita Fernández. Por su parte, la participante respondió: "Sí, siempre, desde chica". "¿Y te dedicas a lo mismo que esa persona?", quiso saber Fernández. "Más o menos, no completamente pero sí en una gran parte del arte", dijo la participante. No obstante, la presentadora no dio en el clavo con el parecido de Benítez. "Yo tengo una, ¿sos Beyoncé?", le dijo, pero la concursante dijo que no. "Ay, no, no es Beyoncé. A ver, es que los rulos son tan característicos. ¿Valen, la tiene?", preguntó a Valentina, secretaria del programa. "¿Puede ser Patricia Sosa?", indicó Valentina, pero la participante dijo que no. Por su parte, Hernán Drago dijo: "La tengo yo, ¿Shakira?". Fernández enseguida agregó: "Sí, es Shakira, bien Drago, está inspirado hoy Hernán. Mirá, mirá Shakira. Que suene Shakira y bailamos, que suene Shakira". "Está Shakira en el estudio, qué bien baila. Es que Shakira la rompe Me encantó Shakira, fuerte el aplauso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que alguien dice parecerse a Shakira, incluso personalidades como Taylor Swift, Ariana Grande, Christina Aguilera o Miley Cyrus se han buscado cierto parecido con la colombiana o la han imitado. En una ocasión, una venezolana llamada Rebecca Maiellano dijo ser conocida como Shakibecca, por su enorme parecido a la cantante, así como por lo bien que la imita cantando y bailando.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Doble de Shakira se hace viral, ¡pero por no parecerse en nada a la cantante de "Waka Waka"!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.