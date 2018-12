Conoce a Connie Peña, la doble de Jennifer López

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Jennifer López ya tiene doble y se llama Connie Peña, la joven es originaria de California y con tal de parecerse a la diva del Bronx, bajó dos tallas de busto y se hizo liposucción para que sus atributos físicos fueran similares a los de la cantante. “Cuando la gente me ve me dice: ‘¡Wow!’. Cuando no saben, hay quienes han llorado, me piden muchas fotos, me tiran, me jalan…”, dijo Peña el periódico mexicano Reforma. “Me ha pasado que cuando asisto a las premiaciones, me gritan: ‘¡J.Lo, J.Lo!’, y los paparazzi me tiran muchas fotos. Yo siempre les digo: ‘No soy, mi amor, soy su doble’. A veces no me dejan ni hablar, nada más me tomo la foto porque es mucha gente”.

De hecho, durante la entrega de los Latin Billboard Peña, de 39 años, se encontraba sentada en el público mientras la auténtica JLo cantaba su canción “El anillo”, y para poderla sacar del teatro seguridad la escoltó, pues los fans pensaban que era la Jennifer verdadera. “Yo estaba sentada en el show, pero para salir la seguridad me tuvo que ayudar, porque la gente no sabía que era la doble, pensaba que era la auténtica J.Lo”, dijo Peña, quien ya está preparando un show que será un tributo para Jennifer. “Yo nunca he cantado ni bailado. Estoy aprendiendo a hacerlo como ella. Tengo una producción con coreógrafos, músicos, un equipo de promoción que estamos trabajando para hacer [un] show a lo grande. El mundo entero se ha interesado en mí, de Europa, América Latina, también de Estados Unidos y diferentes países han mostrado interés en querer llevar el tributo”.