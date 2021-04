Muere el legendario rapero DMX a los 50 años El reconocido cantante fue hospitalizado el pasado viernes en grave estado. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de una semana de luchar por su vida en un hospital de Nueva York, el rapero Earl Simmons, mejor conocido como DMX, perdió la batalla y falleció tras haber sufrido un ataque al corazón. "Estamos realmente entristecidos de anunciar que hoy nuestro amado DMX, de nombre de pila Earl Simmons, falleció a los 50 años en el Hospital White Plains, con su familia a su lado, luego de haber estado con en soporte vital en los últimos días", confirmó la familia a People a través de un comunicado. "Earl era un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciaba el tiempo que pasábamos juntos. La música de Earl inspiró a un sinnúmero de fanáticos alrededor del mundo y su legado icónico vivirá para siempre", agregó. El anuncio se da a menos de 24 horas desde que el rumor de su muerte inundara las redes sociales y que su mánager, Steve Rifkind, saliera a desmentirlo. "Por favor no publiquen estos rumores. DMX sigue con vida. Sí, está con soporte vital, pero a nadie le ayuda ver estos rumores falsos", expresó Rifkind el jueves por la noche en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DMX Image zoom Credit: Prince Williams/Wireimage Desafortunadamente, el hospital confirmó el viernes por la mañana que el rapero había sufrido un ataque al corazón fulminante. "Earl Simmons falleció en paz con su familia presente, tras sufrir un catastrófico paro cardíaco", detalló el hospital en un comunicado, en el que expresó sus condolencias a sus familiares y fanáticos de DMX. El rapero fue hospitalizado el pasado 2 de abril tras sufrir un ataque al corazón en su hogar, alrededor de las 11 de la noche, declaró su abogado Murray Richman a NBC News, un día después del percance. Su estado era bastante delicada y tuvo que ser resucitado dos veces y entubado, antes de ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos. DMX Image zoom Credit: Johnny Nunez/WireImage El pasado miércoles, DMX fue sometido a una serie de exámenes, que revelaron que su actividad y funcionalidad cerebral no habían mejorado. El rapero alcanzó la fama en la década de los años noventa. Durante su carrera habló abiertamente sobre su batalla contra las drogas y su paso por varios centros de rehabilitación desde muy temprana edad.

