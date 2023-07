Exnovio de Zuleyka Rivera publica fuerte mensaje tras darse a conocer la ruptura La modelo hizo pública su separación en un comunicado y poco después fue Dj Luian quien compartió un escrito ante el revuelo producido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los anuncios de ruptura han convertido esta semana en una realmente triste para el amor. Después del fin del compromiso de Rosalía y Rauw Alejandro, Zuleyka Rivera y Dj Luian también dieron por terminada su relación de cuatro años. Era la modelo quien lo anunciaba en un sentido comunicado en el que resaltaba la felicidad vivida junto a su ya expareja durante todo este tiempo y en el que afirmaba que no daría más declaraciones al respecto. Dicho escrito fue seguido de otro por parte del famoso productor de grandes estrellas. En este caso, menos contento por los comentarios y situaciones incómodas expresadas en las redes tras conocerse su separación. Luian y Zuleyka Luian y Zuleyka | Credit: IG/Zuleyka Rivera Luian: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Univision) Dj Luian decidió publicar un mensaje breve pero directo en sus historias de Instagram para dejar claro lo que siente y piensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las redes sociales son tan peligrosas, que si no te despegas de ellas, absorbes lo que ves y te haces partícipe. Paz y amor", escribió. ¿Por qué este mensaje? Aunque no dio la exacta razón, observando los comentarios y reacciones de los usuarios en redes tras el mensaje de la también conductora, el músico no salió muy bien parado. Dj Luian Dj Luian comparte mensaje tras ruptura con Zuleyka Rivera | Credit: IG/Dj Luian Entre otras cosas, le recriminaron que nunca la presumiera en redes e incluso que su amistad con Anuel, la cual se ha intensificado por motivos profesionales, no había sido buena consejera. "Se junta con Anuel y se jodió todo", "Mucha mujer para él", "Él nunca la publicó", escribieron algunos. Estos comentarios y otros muchos, han podido ser el detonante del mensaje de Luian. Independientemente de las opiniones, la pareja vivió cuatro años de amor que, tal y como compartió Zuleyka, han sido de "mucho respeto, admiración, cariño y aprendizaje."

