Fallece a los 33 años el famoso DJ y productor Jamie Roy El famoso DJ escocés Jamie Roy, conocido por sus conciertos multitudinarios en discotecas como las de Ibiza, falleció el martes a los 33 años, informó su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jamie Roy Jamie Roy | Credit: Jamie Roy/IG El famoso DJ y productor escocés Jamie Roy, quien se hizo popular por sus actuaciones multitudinarias en discotecas de lugares como Ibiza, falleció el pasado martes a los 33 años, según comunicó su familia a sus seguidores. "Jamie era un hijo, hermano, sobrino y tío muy amado y talentoso, querido por sus muchos amigos y colegas tanto dentro de la industria de la música como más allá", dijo esta semana la familia en redes sociales. Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento de Jamie Roy, que ha causado gran tristeza en la escena musical. "EPD Jamie Roy 💔 Tan triste escuchar sobre la muerte de Jamie. Nuestros pensamientos están con sus amigos y familiares", comunicó la cuenta de Twitter Ministerio del Sonido. Jamie, uno de los DJ más importantes de música house, actuó en muchos escenarios de todo el mundo, y sus fiestas en salas de Ibiza como Pacha, Amnesia e Ibiza Rocks eran muy conocidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asimismo, trabajó como productor con algunos de los sellos más importantes del mundo como Ultra, Toolroom, Patrick Topping's Trick, Repopulate Mars o Kaluki Music, entre otros. A inicios de este mes, Roy anunció en las redes sociales que pronto lanzaría la "pista más grande de mi vida" con uno de los "productores más grandes del mundo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece a los 33 años el famoso DJ y productor Jamie Roy

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.