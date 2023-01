La DJ colombiana Valentina Trespalacios fue encontrada muerta dentro de una maleta La joven de 23 años, Valentina Trespalacios desapareció para luego ser hallada al interior de una valija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 22 de enero de 2023, se dio a conocer que Valentina Trespalacios fue encontrada muerta al interior de una maleta en Bogotá, Colombia. Según reportan medios de comunicación locales, las primeras versiones de las autoridades mencionan que el cuerpo sin vida de la DJ estaba en dicha valija dentro de un contenedor de basura que se ubica en las inmediaciones del parque Los Cámbulos, al occidente de dicha ciudad. La última persona en verla con vida fue John Poulos, su novio de origen estadounidense. "[Valentina apareció en una maleta", confirmó Carlos Trespalacios, tío de la joven, al medio colombiano Blu Radio. "Ella salió a rumbear con su prometido norteamericano el día viernes y sábado, tanto que ella compartió mensajes de WhatsApp estando en la discoteca". El familiar mencionó que el hombre de 35 años no aparece desde entonces; lo cual, les preocupa porque cerró sus redes sociales, según pudieron investigar amigos de la joven de 23 años y las propias autoridades. "Él no aparece, sería bueno que él dé la cara y nos explique qué pasó con ella", mencionó al medio Alerta Bogotá. "Nos preocupa que el señor se haya volado. Si el señor la botó ahí en Fontibón, queda cerca al Aeropuerto [El Dorado]". Dj Valentina Trespalacios Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Medicina Legal dio a conocer detalles de lo ocurrido a la ahora occisa; el veredicto de una muerte violenta, tipo homicidio". La institución mencionó a la prensa que la chica colombiana fue estrangulada y diversas partes de su cuerpo mostraban heridas y golpes contundentes que le fueron propinados de manera sucesiva. Si bien, han surgido rumores de que John Poulos ya salió del país, la policía continúa con las indagatorias correspondiente; incluso, se ofreció una recompensa hasta poco más de 4 mil 400 dólares por información que ayude a identificar al asesino o cómo ocurrieron los hechos. Dj Valentina Trespalacios Credit: Facebook "Las autoridades judiciales se encargarán de los detalles y de establecer móviles", informó el teniente coronel Camilo Torres, comandante operativo de seguridad ciudadana de Bogotá. "Se está adelantando un trabajo con cámaras de seguridad de la zona para identificar a los presuntos responsables". Valentina Trespalacios tenía cuatro años trabajando como DJ; además, de trabajar para diversas discotecas de Colombia, se desarrolló profesionalmente en otras naciones como Chile, México, Brasil y Perú. También mostraba su talento en proyectos musicales que daba a conocer en plataformas digitales.

