Rupturas y divorcios catastróficos de los famosos Repasamos las parejas célebres que pasaron por difíciles divorcios. More jclar Geraldine Bazán & Gabriel Soto Mezcalent Julán Gil & Marjorie de Sousa Victor Chavez/WireImage Luis Fonsi & Adamari López John Parra/WireImage Tiger Woods & Elin Nordegren David Cannon/Getty Images ANA BRENDA CONTRERAS & ALEJANDRO AMAYA Agencia México Kim Kardashian & Kris Humphries Denise Truscello/WireImage Paulina Rubio & Colate Victor Chavez/WireImage Alec Baldwin & Kim Basinger RJ Capak/WireImage Bobby Larios & Niurka Marcos Rodrigo Varela/WireImage Kourtney Kardashian & Lamar Odom Kevin Mazur/Getty Images for Yeezy Season 3 Valeria Liberman & Cristian Castro John Parra/WireImage Tom Cruise & Katie Holmes Jon Kopaloff/FilmMagic Sebastián Rulli & Cecilia Galliano Mezcalent Paul McCartney & Heather Mills Ron Galella/WireImage Denise Richards & Charlie Sheen Jon Kopaloff/FilmMagic 1 of 15 Advertisement 1 of 15 Mezcalent Geraldine Bazán & Gabriel Soto Luego de por varios años ser una de las parejas más bellas del mundo de las telenovelas, los dos actores mexicanos terminaron su matrimonio en medio de rumores de infidelidades que vincularon al galán con celebridades como Marjorie de Sousa e Irina Baeva, con quien actualmente sostiene un romance. Advertisement 2 of 15 Victor Chavez/WireImage Julán Gil & Marjorie de Sousa Justo antes de que las dos estrellas se casaran, su relación terminó abruptamente y desde entonces han estado en medio de una batalle legal por la custodia de su hijo Matías. 3 of 15 John Parra/WireImage Luis Fonsi & Adamari López El cantante y la presentadora se divorciaron en 2011, tras rumores de infidelidad de parte de Fonsi. Advertisement 4 of 15 David Cannon/Getty Images Tiger Woods & Elin Nordegren El campeón de golf y la modelo se divorciaron en agosto de 2010 tras el escándalo que se desató en 2009 sobre sus múltiples infidelidades. Advertisement 5 of 15 Agencia México ANA BRENDA CONTRERAS & ALEJANDRO AMAYA Ya se habían casado por lo civil en Las Vegas durante Semana Santa del 2013, y tenían pautada su boda religiosa para noviembre de ese año. Sin embargo, la misma se suspendió a último momento. A mediados de mayo de 2014 la actriz emitió un comunicado en donde anunciaba su separación del torero. Advertisement 6 of 15 Denise Truscello/WireImage Kim Kardashian & Kris Humphries Se casaron en agosto de 2011, en una de las bodas más fastuosas jamás vistas, para luego divorciarse a los 72 días. La incertidumbre sobre la carrera del basquetbolista y su falta de reconocimiento de la carrera de la socialité fueron algunas de las causas de la ruptura. Advertisement 7 of 15 Victor Chavez/WireImage Paulina Rubio & Colate Se divorciaron en noviembre de 2014, entre conflictos que surgieron desde que se casaron en 2007. Reportes afirmaban que la pareja se la pasaba peleando constantemente. La batalla por la custodia de su hijo Nicolás también fue muy ardua. Advertisement 8 of 15 RJ Capak/WireImage Alec Baldwin & Kim Basinger Tras nueve años de matrimonio, la pareja se divorció en en 2002. La disputa sobre la custodia de su hija Ireland se extendió por varios años más. Advertisement 9 of 15 Rodrigo Varela/WireImage Bobby Larios & Niurka Marcos En mayo de 2006, la pareja se divorció. Marcos afirmó que la relación no funcionó debido a la inmadurez de Larios. Cuando discutían, él agarraba las maletas y se iba de la casa, según ella contó. Advertisement 10 of 15 Kevin Mazur/Getty Images for Yeezy Season 3 Kourtney Kardashian & Lamar Odom En abril de 2016, la hermana de Kim Kardashian decidió proceder con su divorcio del basquetbolista debido a diferencias entre ellos en cuanto a estilos de vida. Tras el incidente de Odom en un prostíbulo de Nevada, en donde por poco muere a causa de sobredosis, las gestiones de divorcio habían sido retrasadas. Advertisement 11 of 15 John Parra/WireImage Valeria Liberman & Cristian Castro Se divorciaron en agosto de 2007. El cantante ha dicho que la experiencia de dicho matrimonio fue desagradable. La ruptura ocurrió mientras Lieberman estaba embarazada con Mikhail, el segundo hijo de la pareja. Advertisement 12 of 15 Jon Kopaloff/FilmMagic Tom Cruise & Katie Holmes Se divorciaron en agosto de 2012 tras conflictos de la actriz en cuanto a las creencias cienciológicas de Cruise. Advertisement 13 of 15 Mezcalent Sebastián Rulli & Cecilia Galliano Se divorciaron en diciembre de 2011. Galliano ha dicho que Rulli no respetaba sus deseos de ser actriz. Tienen un hijo llamado Santiago. Advertisement 14 of 15 Ron Galella/WireImage Paul McCartney & Heather Mills Tras seis años de matrimonio, la pareja se divorció en marzo de 2008. Mills llegó a afirmar que el ex Beatle era abusivo física y emocionalmente con ella. El acuerdo de divorcio le concedió a la empresaria unos $48 millones. Advertisement 15 of 15 Jon Kopaloff/FilmMagic Denise Richards & Charlie Sheen Estuvieron casados de 2002 a 2006, y tuvieron dos hijas: Sam y Lola. Richards alegó que Sheen descuidaba a sus hijas, y que él tenía problemas de adicción a las drogas. 