"¿Y esa es Francisca?": ¡La mamá de la presentadora queda impactada al ver a su hija! La señora Divina quedó sin palabras al ver el cuerpazo de su hija y su sexy look, fruto de sus duros entrenamientos, su alimentación y su fuerza de voluntad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales y el público de Despierta América no han sido los únicos que se han quedado boquiabiertos ante el increíble cambio físico de Francisca a los pocos meses de convertirse en mamá. La presentadora luce una figura de lo más curvy y sexy, además de en forma gracias a sus duros entrenamientos físicos a los que se somete con su maravilloso entrenador, Yasmani. En una de sus citas románticas con su esposo Francesco, Francisca aprovecho para lucir un sexy minivestido que dejaba al descubierto sus impresionantes piernas y una figura de infarto. Su salida coincidió con la entrada de su mamá Divina, quien al verla se quedó congelada al ver el cuerpazo de su hija. "¿Y esa es Francisca?", bromeó. Francisca Francisca | Credit: IG/Francisca Francisca Francisca | Credit: IG/Francisca La abuelita de Gennaro quedó impactada al ver lo hermosa que se había puesto su nena para salir con su marido. Ella está siendo testigo de la recuperación de su hija, pero verla así, lista para deslumbrar, la hizo sentir aún más orgullosa si cabe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El encargado de grabar estas divertidas imágenes fue Francesco, quien no pudo contener las risas al ver la cara de sorpresa de su suegra. Francisca Francisca | Credit: IG/Francisca Divina es uno de los grandes pilares de Francisca en este proceso de recuperación. La mamá de la presentadora ha sido su gran apoyo y ha estado con ella desde antes que diera a luz a su pequeñín. Un entrañable momento en familia que la dominicana compartió con sus seguidores entre risas. "¡No supero este video! Mi mamá es un personaje. Miren la reacción de ella cuando me vio lista para una cita con Francesco"

