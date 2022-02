Habla el diseñador del anillo de más de $3 millones que Christian Nodal le regaló a Belinda: ¿podría devolverlo? La persona encargada de diseñar el anillo que Christian Nodal regaló a Belinda aseguró que creía que no habría problema si Belinda decide devolver la joya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todos están preocupados por varios detalles que han quedado en el aire desde que Christian Nodal anunciara su separación de Belinda. Los tatuajes del cantante, su testamento o el anillo de compromiso millonario con el que se comprometieron, siguen siendo preocupación de muchos de los seguidores. El anillo que Nodal le dio a Belinda el pasado mes de mayo tiene un diamante de 12 ct, corte esmeralda y está valorado en más de $3 millones, según manifestó en esa ocasión Angel City Jewelers, la joyería que lo diseñó. Christian Nodal y Belinda Christian Nodal y Belinda | Credit: IG/Christian Nodal y Belinda Ahora que ya no habrá boda, la persona encargada de realizar el anillo en Angel City Jewelers aseguró que creía que no habría problema si Belinda decide devolver la joya. "Esperemos que no, tenemos que investigar, pero en el peor escenario, nosotros siempre trabajamos con clientes y sí aceptamos devoluciones, pero no creo que sea un problema, y esperemos que nunca pase", dijo en el programa de televisión mexicano Venga la alegría. El diseñador habló además de los requisitos que buscaba Nodal cuando fue a comparar el anillo de su exnovia. "(Pedía) calidad, él es un chico muy listo, él quería obtener algo de la mejor calidad posible, no puedo decir cuánto gastó exactamente en el anillo, pero sí puedo decir que el valor es más de 3 millones de dólares", contó. Belinda y Christian Nodal Credit: Christian Nodal Instagram De momento se desconoce qué sucederá con la joya, pero ante los muchos comentarios al respecto, Galilea Montijo aconsejó a Belinda no devolver la prenda. "Mis amores, yo siempre les he dicho, los anillos no se regresan… por eso pidan, pidan, porque las piedras se quedan, los hombres se van, las piedras siempre se tienen que quedar", dijo la conductora en el programa Hoy. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hay una revuelo alrededor de lo que sucederá con el testamento del joven de 23 años, ya que tenía en mente que la cantante fuera la heredera de todos sus bienes.

