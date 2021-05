Diseñador de anillo de compromiso de Belinda revela detalles: "Conseguir la piedra fue un proceso difícil" Tras darse a conocer la petición de mano de Christian Nodal a Belinda, se ha especulado mucho sobre el anillo de compromiso ¿realmente es tan caro como se dice? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Christian Nodal le pidió matrimonio a Belinda. De inmediato, surgieron una serie de especulaciones respecto al anillo de compromiso ya que fue diseñado por encargo a una exclusiva tienda de joyas en Los Ángeles, llamada Angel City Jewelers, que sólo trabaja para clientes privados. Ahora, unos de los dueños y diseñador de la mencionada joya da todos los detalles acerca de esta pieza. "Nosotros ya hacíamos antes negocios con Christian [Nodal], ya le habíamos hecho otras piezas; pero cuando empezamos con este proceso si nos tomó alrededor de un mes, mes y medio porque estuvimos trabajando en varios diseños que él quería", explicó Omar Rosales al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Conseguir la piedra [un particular diamante] fue un proceso difícil porque en Estados Unidos no la conseguimos y para decir que en Estados Unidos no la tienen es algo difícil. Nos fuimos a Bélgica, tampoco la conseguimos. Tuvimos que acabar en Hong Kong para conseguir la piedra que él requería". El joyero también desmintió a quienes dicen que el anillo tuvo un costo pequeño. De hecho, además de la piedra central, tiene 250 a 300 pequeños diamantes más alrededor. "Una vez que lo aprobó él nos dijo 'eso es lo que quiero' y mandó el dinero", reveló. Nodal Belinda compromiso Credit: iG Nodal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es algo bonito que hicimos para Christian [Nodal]. Trabajamos fuerte en su diseño, por la calidad que él requirió de la piedra; de lo mejor pidió el. No escatimó en precio, pidió una piedra BBS1 F Color, los que saben de joyería, es la calidad más alta", agregó. "El avalúo está hecho por la GIA, que es la compañía de diamantes más grande y más reconocida en el mundo. No podemos dar más detalles, pero la piedra está valuada en más de tres millones de dólares". Belinda y Christian Nodal - DO NOT REUSE Credit: Foto por Alex Córdova para People en Español "Se llevó a España el anillo", Omar Rosales Omar Rosales asegura que Christian Nodal no autorizó publicar la información; sin embargo, "nosotros quisimos hacerlo" y asegura que no hubo ningún problema con ello, por el contrario. El joyero dio a conocer que el cantante recibió la joya antes de viajar con Belinda a España, donde realizó la petición de mano. "[Por] la llamada que recibimos, el hombre está feliz. Se llevó a España el anillo para que lo tuviera allá", concluyó.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Diseñador de anillo de compromiso de Belinda revela detalles: "Conseguir la piedra fue un proceso difícil"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.