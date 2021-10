El diseñador de Balmain, Olivier Rousteing, sufrió quemaduras por explosión de una chimenea en su casa "Hice todo lo posible para ocultar esta historia a la mayor cantidad de personas posible y tratando de mantener el secreto con mis equipos y amigos durante demasiado tiempo", dijo Olivier Rousteing. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir olivier_rousteing Balmain INSTAGRAM olivier_rousteing Balmain INSTAGRAM | Credit: olivier_rousteing Balmain INSTAGRAM El diseñador de Balmain, Olivier Rousteing, compartió una foto vulnerable de sí mismo un año después de sufrir quemaduras por la explosión de una chimenea en su casa. El director creativo de la casa de moda francesa, de 36 años, tenía vendas que cubrían toda la parte superior del cuerpo y la cabeza, así como marcas de quemaduras en la cara en una foto que publicó el sábado. "HACE UN AÑO", comenzó su extenso pie de foto. "Finalmente me siento listo para compartir esto. He estado ocultando esto por mucho tiempo y es hora de que lo sepas". Rousteing explicó: "Hace exactamente un año, la chimenea dentro de mi casa explotó". "Me desperté a la mañana siguiente en el Hôpital Saint Louis de París. El talentoso personal de ese famoso hospital, que estaba lidiando con una cantidad increíble de casos de COVID al mismo tiempo, me cuidó de manera increíble. No puedo agradecerles lo suficiente", dijo sobre su tratamiento, y luego agregó, "a los médicos y enfermeras de Saint Louis, y a todos los que me ayudaron durante esta larga recuperación y guardaron mi secreto: un profundo agradecimiento. Los amo". CREDIT: OLIVIER ROUSTEING/INSTAGRAM CREDIT: OLIVIER ROUSTEING/INSTAGRAM | Credit: CREDIT: OLIVIER ROUSTEING/INSTAGRAM El diseñador de alta costura reveló que "hizo todo lo posible para ocultar esta historia a la mayor cantidad de gente posible y tratar de mantener el secreto con mis equipos y amigos durante demasiado tiempo". "Para ser honesto, no estoy muy seguro de por qué estaba tan avergonzado, tal vez esta obsesión por la perfección por la que se conoce la moda y mis propias inseguridades…" reflexionó Rousteing. "¡Y realmente me di cuenta de que el poder de las redes sociales es revelar solo lo que quieres mostrar! Es como permitirnos crear nuestra propia narrativa especial que evita lo que no queremos ver o mostrar: este es nuestro nuevo mundo". El diseñador de Balmain compartió que se lanzó directamente al trabajo durante la recuperación para "olvidar" la realidad de su problema de salud. Sin darse cuenta, terminó usando "mascarillas, cuellos de tortuga, mangas largas e incluso múltiples anillos en todos mis dedos" cuando tenía que atender cualquier cosa para sus clientes. "Ahora, un año después, curado, feliz y saludable", compartió el diseñador, y agregó: "Me doy cuenta de lo bendecido que soy y agradezco a DIOS todos los días de mi vida". Refiriéndose al desfile de modas Balmain Primavera/Verano 2022 el 29 de septiembre, Rousteing dijo que se trataba "de la celebración de la curación sobre el dolor y agradezco a todos los modelos, las producciones, mi equipo, los modelos, mi familia Balmain, mis amigos que vinieron y apoyaron no solo mis 10 años en Balmain pero también mi renacimiento". "Hoy me siento tan libre, tan bien y tan afortunado. Estoy comenzando un nuevo capítulo con una sonrisa en mi rostro y un corazón lleno de gratitud", dijo el diseñador. "DIOS LOS BENDIGA A TODOS ❤️". En su historia de Instagram, Rousteing compartió fotos y videos de sí mismo "escondiéndose" mientras estaba cubierto con ropa de manga larga y mascarillas durante los meses más cálidos, calificándolo como el "verano más difícil de mi vida". "La moda puede ayudar a esconderse", escribió sobre una foto de sí mismo mientras se escuchaba Unstoppable de Sia de fondo. "Y hoy me siento libre. Y gracias a todas las personas que me ayudaron, apoyaron y amaron". La sección de comentarios de Rousteing se inundó con mensajes de apoyo de su clientela famosa. Kim Kardashian comentó: "🙏🏼 Te amo". Cardi B escribió: "Dios te bendiga 🙏🏽". "Enviando tanto amor y bendiciones", dijo La La Anthony. Lily Aldridge le dijo al diseñador: "Enviando mucho amor y gracias por compartir tu historia". "¡Afortunadamente estás bien! Qué momento tan aterrador", agregó Adriana Lima. Tyson Beckford escribió: "Bendito seas, todavía estás aquí y prosperando, mi hermano". Kim Kardashian (L) and designer Olivier Rousteing Kim Kardashian (L) and designer Olivier Rousteing | Credit: (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for BALMAIN) Rousteing, que a los 24 años se convirtió en el director creativo negro más joven y único en la historia de Balmain, poco a poco ha ido bajando el velo de su vida personal. En el documental de Netflix Wonder Boy (que se estrenó exclusivamente en Francia el año pasado), el diseñador permitió que los espectadores lo siguieran en una búsqueda para encontrar a sus padres biológicos mientras también se sinceraba sobre experimentar el racismo en Francia, sentirse solo, y más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mucha gente me conoce como el diseñador de Balmain, pero quiero que conozcan al ser humano detrás de la casa de moda francesa", dijo Rousteing a People en junio, admitiendo que estaba "nervioso" por mostrar ese lado de él.

