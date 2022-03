"Para qué hacer la guerra, si la paz no cuesta nada": los fans viralizan un discurso de Alfonso Herrera Los internautas han viralizado un discurso que el ex RBD Alfonso Herrera ofreciera en 2016, donde condenó la guerra y abogó por la paz mundial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio del desastre y la incertidumbre que ha traído el ataque de Rusia a Ucrania, los internautas han viralizado un discurso que el ex RBD Alfonso Herrera pronunció en 2016 durante una presentación en Río de Janeiro, donde condenó la guerra y abogó por la paz mundial. "Para qué, para qué hacemos… El ser humano hace tanta muerte, de repente prendemos las noticias y vemos guerra, vemos noticias que realmente no nos llenan, simplemente vemos cosas que nos entristecen. Para qué hacer la guerra, si la paz no cuesta nada", dijo el actor desde el escenario del espectáculo en el estadio de Maracaná. Alfonso Herrera Alfonso Herrera | Credit: Mezcalent "Las únicas personas que gana con la guerra, es el ego de los gobernantes y no podemos permitir más eso", añadió. En medio del concierto Herrera pidió a los presentes que alzaran la mano si estaban a favor de la paz. "Si tú que estás allá, no importa si estás en la primera fila, no importa si estás en la segunda fila, quieres paz levanta tu mano, al igual que tú y yo queremos paz en esta tierra. Estamos cansados de tanta muerte y de tanta injusticia". En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania que tiene en vilo a la comunidad internacional, muchos son los famosos que han abogado por el cese de la ocupación. Anastasia Lenna, Miss Ucrania 2015, se unió al ejército para apoyar a su país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otras personalidades como el príncipe Harry y Meghan Markle han condenado la invasión de Ucrania. "Apoyamos al pueblo de Ucrania contra esta violación de las leyes internacionales y humanitarias e instamos a la comunidad global y a sus líderes a hacer lo mismo", comunicaron. Por su parte, Stephen King dijo en Twitter sobre el conflicto bélico: "Lo que la mayoría aprendimos en el recreo: no te quedas ahí parado mientras un chico grande pega a un niño pequeño. Puede que tengas que dar uno o dos puñetazos para hacer que el grande pare, pero es lo correcto".

