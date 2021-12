Director de Squid Game da una pista de si habrá o no segunda temporada de la popular serie de Netflix El director Hwang Dong-hyuk cuenta hacía dónde podría encaminarse la historia de Squid Game (El juego del calamar), en una posible segunda temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SQUID Game - Netflix Credit: Noh Juhan/Netflix ¿El único héroe superviviente de Squid Game (El juego del calamar) pasará al lado oscuro en una posible segunda temporada de la popular serie? El exitoso drama coreano de Netflix terminó su primera temporada con Seong Gi-hun, también conocido como Player 456 (Lee Jung-jae), y decidió no subir a un avión para ver a su hija. En cambio, se dio la vuelta en el puente del jet para buscar venganza por el juego sádico que casi le cuesta la vida y deja a otros 455 concursantes muertos. Y aunque Netflix aun no ha renovado Squid Game, Lee y el director Hwang Dong-hyuk ya se están dando jocosas pistas de cómo Gi-hun podría enfrentar un reto aun mayor en la temporada 2. "Realmente no quiero discutir la temporada 2 en un escenario oficial, pero si hubiera una temporada 2, en la primera temporada que vimos, Gi-hun es un personaje cuya humanidad se muestra a través o se expone en ciertas situaciones ", dijo Hwang a través de un traductor durante un panel virtual de SAG organizado por la editora en jefe de EW, Mary Margaret. "En otras palabras, su humanidad se muestra de una manera muy pasiva. Pero yo pensaría que en la segunda temporada, lo que ha aprendido de los juegos y su experiencia en la primera temporada, todos se pondrán en práctica de una manera más activa ". Lee luego hizo zoom en la cámara para lograr un efecto dramático mientras bromeaba: "Si tuviera que ser un Front Man, sería el Front Man más aterrador que jamás hayas visto". SQUID Game - Netflix Credit: Noh Juhan/Netflix Desde su lanzamiento en septiembre, Squid Game se ha convertido en el lanzamiento más grande de una serie de Netflix, convirtiéndose en la primera serie coreana en alcanzar el número uno en Estados Unidos. Encabezó las listas en los 94 países donde la plataforma de streaming tiene una lista de los 10 mejores. Pero las estrellas están aun más orgullosas de cómo la serie está llevando el contenido coreano a la cultura pop convencional. Park Hae-soo, quien interpretó a Cho Sang-woo, también conocido como Player 218, señaló "el hecho de que creamos una historia exclusivamente coreana, con un tema muy coreano, con todos los creadores coreanos: el equipo y el personal; el hecho de que algo que preparamos durante mucho tiempo y mostramos al mundo en el idioma coreano y lleno de cultura coreana, el hecho de que esto fuera amado por tantas personas en todo el mundo es algo de lo que estoy muy orgulloso". SQUID Game - Netflix Credit: Noh Juhan/Netflix Y Lee está agradecido por cómo "todo el equipo… puso todo su corazón y alma en ello. Cada corte es precioso y diría que estoy muy orgulloso de todo nuestro equipo. Del equipo, el elenco y todos los involucrados que hicieron algo asombroso ". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN HoYeon Jung, quien interpretó a Kang Sae-byeok, también conocido como Jugador 067, aplaudió "la relación entre mi equipo de Squid Game", y agregó: "Es la relación que no puedes conseguir fácilmente en tu vida y es la relación que puedes mantener para siempre. Estoy orgulloso de las relaciones de Squid Game".

