¡Por todo lo alto! Así fue la fiesta de los 15 años de Dinorah, hija de Alicia Machado La actriz preparó una celebración de ensueño para su hija. "La niña más valiente y noble que nunca he conocido, eres mi fortaleza y la ilusión de tu padre" Alicia Machado y Dinorah Alicia Machado y su hija Dinorah en la celebración de sus 15 años | Credit: IG/Alicia Machado "Llegó el día mi hija amada, la princesa más hermosa, la niña más valiente y noble que nunca he conocido, eres mi fortaleza y la ilusión de tu padre y toda tu familia". Así comienza el mensaje de Alicia Machado en el día del cumpleaños de su hija Dinorah. La adolescente cumplía 15 años y su madre organizó una fiesta por todo lo alto que jamás olvidará. "Felicidades por tus 15 años, comienzas a tener tu propia vida y tus propias maneras de lograr lo que te propongas porque eres un ser de luz, brillante y siempre tendrás todo nuestro amor y apoyo para guiarte por el camino de tu felicidad y tu bien. Te amo hija mía, y hoy nos espera toda una aventura", escribió junto a una foto entrañable entre madre e hija. Así mismo fue. Familia, amigos y seres queridos de la cumpleañera fueron testigos de uno de los festejos más espectaculares que cualquier chica de 15 años desearía tener. De la mano de Kevin Rojas Events y la sala Cuz Miami, la actriz venezolana organizó un encuentro de ensueño en el que no faltó detalle. Desde atracciones y la mejor música de la mano de DJ Marco Detroit, hasta la mejor comida y degustación para los invitados. Madre e hija llegaban en una enorme limusina blanca y saludaron con la mejor de sus sonrisas a los allí presentes, conocidos y anónimos que quisieron desear lo mejor a la bella protagonista de esta fiesta. La sonrisa de felicidad de Alicia, también acompañada de su madre Martha, su otro gran amor, no cesó en toda la velada. La artista fue una de las reinas de la pista en la que no dejó de bailar, reír y, sobre todo, celebrar la vida de su mayor éxito, su hija. ¡Muchísimas felicidades!

