¿Cuánto dinero ofrecen a Clara Chía para realizar entrevistas? Luego de que Shakira señalara a Clara Chía como la mujer con la que Gerard Piqué le fue infiel, han buscado a la publirrelacionista para una entrevista con propuestas económicas muy tentadoras ¿hablará? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poco después de que se dio a conocer la separación de Shakira y Gerard Piqué surgieron los rumores de infidelidad por parte del deportista. Con el tiempo, salió a la luz que el exfutbolista mantenía un romance extramarital con Clara Chía una joven de 22 años. Esta situación quedó plasmada en las diversas canciones que la cantante colombiana le dedicó a su ex; además, fue el sencillo "Music Session #53" el que dejó al descubierto de manera contundente dicha traición y señaló a la publirrelacionista de haberse metido en la relación con el padre de sus hijos Milan y Sasha. Con el escándalo desatado por dicho tema se han realizado una serie de comentarios por parte de la expareja de famosos. Cada uno ha hablado de su situación de manera privada y pública. Sin embargo, Chía se ha mantenido en silencio; por ello, diversos medios le han ofrecido grandes cantidades de dinero por conocer su posición frente a toda esta situación. Así, de acuerdo con medio español X Catalunya, a la española le han ofrecido hasta un millón de euros (un millón de dólares, aproximadamente) por una entrevista. "Muchos programas han propuesto a Clara Chía conceder una entrevista, para que ésta explique su versión, confirmando así los dos extremos. Las ofertas ascienden a más de un millón de euros", menciona. Este portal también asegura que aunque las ofertas han sido tentadoras para cualquier persona, la chica ha preferido mantener resguardada su vida privada y continuar en silencio sobre el tema. "Junto a Piqué no tendrá problema de dinero y además son felices y prefiere serle fiel. Quieren intimidad y respeto, poder vivir la vida con normalidad", concluyó. Gerard Pique, Clara Chia Marti Gerard Pique, Clara Chia | Credit: 13/Lagencia Press/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Solo el tiempo dirá si en algún momento Clara Chía rompe el silencio. Mientras tanto, Shakira sigue sumando éxitos, al tiempo que sortea problemas familiares, debido a que su madre, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, sufrió una trombosis en una pierna y está hospitalizada.

