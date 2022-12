El dilema de 'Chiquibaby' con sus amistades tras su salida de Telemundo La conductora mexicana ha reflexionado al respecto en su programa de radio 'El show de Chiquibaby'. "Es una situación complicada", se ha sincerado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquibaby 'Chiquibaby'; Nacho Lozano, Adamari López y 'Chiquibaby' en Hoy Día | Credit: Mezcalent; Instagram Con su llegada a las mañanas de Telemundo en 2019, 'Chiquibaby' no solo inició una nueva aventura profesional en su carrera, sino que también se mudó de estado. De California, la conductora mexicana pasó a vivir en Florida, iniciando así una nueva vida en la que sus compañeros de trabajo terminaron convirtiéndose en sus principales amigos. Por eso, ahora que ya no trabaja en la cadena hispana, el exrostro de las mañanas de Telemundo se ha encontrado con un dilema que planteó este miércoles en su programa de radio 'El show de Chiquibaby', el cual se transmite en más de 80 estaciones de radio en los Estados Unidos. "Tengo un dilema, ustedes saben que tengo relativamente poco en La Florida y yo creo que esto que me está sucediendo a mí a usted le debe de pasar. Siempre se ha dicho que los amigos son contados con los dedos de la mano, o sea los amigos verdaderos son pocos, aquellos amigos que están contigo a lo largo del camino. Pero nosotros por los trabajos nos hacemos de muchos conocidos que pensamos en algún momento que son amigos. A mi llegada a Miami realmente yo me rodeé de mucha gente que son conocidos que se hicieron mis amigos y algunos hasta familia quiero pensar, pero todos están ligados a donde yo trabajaba", reconoció 'Chiquibaby'. Nacho Lozano 'Chiquibaby' con Nacho Lozano, Adamari López y Nicole Suárez en Hoy Día | Credit: Instagram Nicole Suárez La conductora explicó que este viernes le van a entregar un reconocimiento por su trayectoria en un evento y le informaron que podía llevar a 5 invitados, lo cual la puso a pensar y la llevó a percatarse de que todos sus colegas/amigos están relacionados con Telemundo. "Me generó como angustia", se sinceró. "Me puse a pensar y dije a quién invito, todos van a estar relacionados con la cadena Telemundo, o sea quién va a ir realmente a ser mi amigo de tomarse el tiempo e ir a apoyarme en algo que ya no tiene que ver con la cadena. Y me cuesta trabajo elegir a alguien. Aunque hice buenas amistades, pero no voy a pedirle por ejemplo a mi comadre [Adamari López] a ponerla en una situación incómoda actualmente a ir y apoyarme en algo así. Es una situación complicada". 'Chiquibaby' 'Chiquibaby' en un evento de Telemundo en 2022 | Credit: Mezcalent "Es cosa seria", aseveró. "Me puse a analizar y dije quiénes son mis amigos. Sí tengo algunos, pero como no es un evento de la cadena no puedo invitar a gente de la cadena realmente, o puedo, pero entonces me puse a pensar, ¿realmente será que no son mis amigos o son nada más mis conocidos o buenos colegas?", reflexión la presentadora en su programa de radio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su relación con Adamari Aunque dejó de trabajar semanas atrás en Telemundo, 'Chiquibaby' cree que su amistad con Adamari, quien además es la madrina de su hija Capri Blu, "va a seguir". Adamari López Adamari López en un evento en 2022 | Credit: Mezcalent "La vi hoy en la mañana haciéndonos un masaje al que vamos las dos y ella es muy linda y yo creo que sí va a continuar la amistad, pero obviamente si yo llegara a trabajar a Univision no la voy a poder invitar a un evento de Univision porque ella trabaja en Telemundo, o sea son cosas que van a ser obvias y con las que tengo que lidiar en algún momento", señaló.

