La parte más difícil del divorcio de Sofía y Joe Manganiello sale a luz La expareja tiene que tomar una difícil decisión sobre un tema delicado y, de no llegar a un acuerdo, será la corte quien decida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si una separación ya es difícil por sí sola, se complica y hace aún más dolorosa cuando hay terceras partes de por medio. Es el caso de Sofía Vergara y Joe Manganiello quienes, aunque no llegaron a tener hijos, sí poseen algo que aman profundamente y que ha sido parte fundamental en su gran historia de amor. Se trata de Bubbles, su perrita, con quien se han mostrado felices y hasta competitivos, en el buen sentido de la palabra, por sus lametones. Sofía Vergara y Joe Manganiello Sofía Vergara y Joe Manganiello | Credit: (Photo by Michael TRAN / AFP) (Photo by MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images) Hace tres semanas, la pequeña cumplía 10 añitos y Joe lo celebraba a su lado, dejando constancia de un video conmovedor en sus redes. Igualmente Sofía, quien siempre muestra su unión a su chiquitina acompañándola a todos lados. ¿Qué pasará entonces con Bubbles? "Todavía tienen que decidir sobre ciertos asuntos, por ejemplo, la custodia de su perrita, Bubbles", expresó una fuente a Daily Mail. "Pero Sofía espera que puedan llegar a una solución cordial y justa", añadió. En realidad fue Sofía quien adquirió a Bubbles, así mismo lo contaba al show de Ellen Degeneres. Pero su amor por Joe fue inmediato, a primera vista y casi, casi, pasando por encima de la actriz, quien siempre lo relató divertida. "Era para mí, yo la adquirí, pero llegó y me ignoró completamente. Se fue directa a Joe. Se ha quedado con todo lo que es mío", bromeó en su momento la colombiana. El amor de la expareja por el can seguro que facilita todo a la hora de llegar a un acuerdo con la custodia. De no ser así, sería una corte la que decidiría.

