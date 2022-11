El difícil momento que atraviesa Sherlyn en el terreno personal Con lágrimas en los ojos y visiblemente afectada, la actriz mexicana agradeció las muestras de cariño de sus seguidores en estos momentos tan difíciles que está viviendo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sherlyn Sherlyn | Credit: Mezcalent Como presentadora backstage de la popular competencia de baile ¡Mira quién baila!, que Univision transmite los domingos a las 8 p. m., hora del Este, Sherlyn vive uno de los momentos más dulces de su carrera. "[Estoy] feliz de vivir esta etapa como conductora en el show favorito de la familia", reconoció la actriz mexicana semanas atrás desde su perfil de Instagram, donde supera los 4 millones de seguidores. Pero desafortunadamente no todo es felicidad en la vida de la talentosa artista de 37 años. Sherlyn Sherlyn, presentadora backstage de ¡Mira quién baila! (Univision) | Credit: Instagram Sherlyn Sherlyn atraviesa en el terreno personal un difícil momento tras perder recientemente a 'La Neni', su inseparable compañera de cuatro patas desde hacía 7 años. Con lágrimas en los ojos, la actriz agradeció a través de las redes sociales el apoyo que la han dado sus seguidores en estos momentos tan complicados y dolorosos para ella. Sherlyn Sherlyn, triste por la partida de su inseparable compañera | Credit: Instagram Sherlyn "A todos los que están pasando por una pérdida abrazarles el corazón y a nombre de mi familia también gracias por todo el amor que la han dado a 'La Neni' siempre, a mí y a todos nosotros. No hay mucho más que decir acá, pero gracias por su amor siempre", expresó visiblemente afectada. Sherlyn Sherlyn, triste por la partida de su inseparable compañera | Credit: Instagram Sherlyn Sherlyn también quiso dedicarle unas emotivas palabras de despedida a su fiel compañera. "Gracias mi 'Neni' por estos años de tanta felicidad, me acompañaste los últimos 7 años de mi vida, en el momento de replantearme la vida, de volver a amarme y abrazar la mujer que soy. A tu lado replanteamos la familia en noches muy largas contigo a mi lado, se me quitó el miedo y tomé la decisión más importante de mi vida: ser mamá de un bebé humano esta vez", comenzó escribiendo desde su cuenta de Instagram. Sherlyn Sherlyn y su perrita 'La Neni' | Credit: Instagram Sherlyn SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi maternidad fue una dulce espera a tu lado, vivimos los celos de convertirte en la hermana mayor, crecimos las 2 en amor y paciencia, aliviaste el corazón de la familia entera con tu colita de abanico y tu nariz fría, acompañaste el corazón de mi mamá con tanto amor y lealtad, vimos crecer a Diego, vimos crecer a André y hoy me toca despedirme de ti y solo quiero que sepas que te vamos a amar siempre mi Neni Azul. Te veo en la puerta al final del arcoíris", finalizó su mensaje. Sherlyn El hijo de Sherlyn y 'La Neni' | Credit: Instagram Sherlyn ¡Te acompañamos en tu dolor Sherlyn!

