La hija de Diego Verdaguer conmueve hasta las lágrimas con su mensaje de despedida Días después de la partida del querido cantante, Ana Victoria ha compartido una foto inédita de los dos junto a un mensaje lleno de sentimiento, amor y también dolor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana partía uno de los grandes, Diego Verdaguer, con cuya música ha soñado, reído, llorado y vivido un sinfín de emociones el pueblo latinoamericano y del mundo. Su marcha por complicaciones del coronavirus dejaba la música y los corazones de sus fans totalmente desolados, pero, sobre todo, los de aquellos que le amaron y pasaron sus vidas a su lado. Días después de la triste noticia, su hija Ana Victoria compartió una imagen y un mensaje que ha conmovido hasta las lágrimas a sus lectores. En él se despide de uno de los hombres más importantes de su vida, sino el que más, con unas palabras cargadas de sentimiento. "Tus abrazos siempre fueron los momentos más profundos de mi vida… en los brazos de nadie más sentí tanto alivio. Que lindo todo lo que viví contigo. Lo más hermoso siempre, te extraño tanto papá, gracias por llenar mi corazón de amor siempre", escribió la hija de Diego y Amanda Miguel. Su corazón está roto pero a la vez lleno del más grande amor, ese que su progenitor le enseñó a sentir y repartir desde niña y que ahora habita en ella con más fuerza que nunca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de apoyo por parte de amigos y colegas tanto de ella como de su padre no cesaron, recordándola cuánto la quería el compositor. "Te adoraba, y sus labios se llenaban de orgullo cuando hablaba de ti", le expresó Maribel Guardia. "Tú eres su victoria humana, él vive en ti", añadió una emocionada Mariana Seoane. Ana Victoria también publicó en sus historias de IG un extracto de la entrevista que le hizo en su día Carina Ricco, en la que decía cómo le gustaría que le recordasen. "Con ternura porque soy un tipo tierno", dijo con cariño. "Lo lograste papi, te amo", aseguró su hija. Siempre en nuestros corazones, gracias por tanto, maestro.

