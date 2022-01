Los famosos lloran la muerte del cantante Diego Verdaguer: "Tenía la misma ilusión de vivir" El mundo del entretenimiento, la música y el arte en general está conmocionado tras el fallecimiento del artista argentino por complicaciones derivadas de la COVID-19. QEPD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Conmoción y profunda tristeza. Así se han amanecido hoy millones de personas en todo el mundo tras conocer una de esas noticias que rompen de lleno el corazón. El cantante Diego Verdaguer fallecía este jueves a los 70 años a consecuencia del coronavirus, el cual contraía el pasado mes de diciembre y del que ya no pudo recuperarse. El anuncio de su fallecimiento a través de sus redes sociales, las de quien fuera su esposa Amanda Miguel y las de su hija Ana Victoria ha sumido en una gran pena a quienes le quisieron y siguieron como artista pero, sobre todo, como ser humano. El mundo entero, conocidos y allegados, pero también ese público fiel de tantas décadas, han querido darle la despedida merecida con unas dedicatorias que son puro amor y poesía, como aquella que él derramaba en cada canción. "Gracias por tu alegría y sonrisa que siempre me diste, te vamos a extrañar mucho", escribió Yuri. "Buen camino Diego, tus canciones se quedan con nosotros igual que tu recuerdo", expresó Lucero. "Tenía la misma ilusión de vivir día a día agradecido a Dios", apuntó Mario Andrés Moreno. " Siempre sonriente, amable y cálido, así te recordaremos", escribió Héctor Sandarti. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Palabras e imágenes entrañables para este artista de quien todos resaltan su alegría, su felicidad y sus ganas de vivir. Un alma joven que tuvo la fortuna de vivir el amor tan intensamente como en sus canciones con la primera cantante Amanda Miguel. Días antes de la partida de Verdaguer, su esposa compartió algunos de los recuerdos y sentimientos más bonitos de su relación. "Hemos crecido juntos, somos testigos de nuestros fracasos y éxitos, creo que el secreto de nuestro matrimonio se basa en las ganas que tenemos para que todo funcione. ¡Somos afortunados de habernos encontrado", expresó junto a estas instantáneas que lo dicen todo. Por su parte, su hija Ana Victoria honró a su progenitor con un recuerdo que es eterno, la imagen del artista y su nieto Lucca en el día que se conocieron. Un amor a primera vista. Diego Verdaguer Diego Verdaguer | Credit: IG/Ana Victoria Verdaguer "Papi, gracias por todo, absolutamente todo lo que eres y con ello todo lo que nos diste. Estoy eternamente agradecida. Esta imagen permanecerá siempre en mi corazón", escribió su hija, la niña de sus ojos. Buen viaje maestro, tu legado musical es eterno.

