El último mensaje de amor de Diego Verdaguer a Amanda Miguel horas antes de morir El último mensaje del cantante Diego Verdaguer horas antes de morir fue para su pareja, a la que le reafirmó una vez más que era el gran amor de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diego Verdaguer y Amanda Miguel Diego Verdaguer y Amanda Miguel | Credit: Victor Chavez/WireImage Para nadie es un secreto el amor que se tuvieron Diego Verdaguer y su esposa Amanda Miguel a lo largo de los 46 años que vivieron juntos. Por esa razón, el último mensaje de amor del cantante argentino horas antes de morir fue para su pareja, donde le reafirmó una vez más que era el gran amor de su vida. "¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón @yoamandamiguel ❤", dijo Verdaguer refiriéndose a su icónico tema "La ladrona", compuesto a inicios de la década de los ochenta. "Cuídame, quiéreme, bésame, mímame", dicen algunos de los versos de la canción, que Verdaguer compartió antes de morir, junto a una foto con su esposa. Por su parte, Amanda Miguel le respondió: ''Siempre te amaré''. El propio Verdaguer contó en un video en sus redes sociales que "La ladrona" fue una canción que compuso en 1980 en México, y que está inspirada en el amor de su vida. "Es una historia de amor que nació en 1980, la compusimos en México Amanda Miguel, yo y Graciela Carballo, inspirada en nuestra historia de amor, juventud ahí con toda la fuerza. Ella es mi ladrona y yo le robé el corazón, pero ella es la que me robó el corazón a mí", relató en Instagram. Al día siguiente de este post, la familia informó que la triste noticia de la muerte de Verdaguer a los 70 años a causa de la covid-19. "Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna", dijo la familia en un comunicado. "El Maestro Diego Verdaguer falleció en la ciudad de Los Ángeles, California, por consecuencias de COVID-19. Desde el mes de diciembre le fue detectado el virus y fue hospitalizado, pero desgraciadamente hoy dejó de estar entre nosotros. Su pérdida es insustituible e irreparable, pero su obra permanecerá por siempre. Será cremado en Estados Unidos", indicaron. Los seguidores apenas podían creer la terrible noticia y dejaron sus comentarios de condolencias en el último post de Verdaguer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No lo puedo creer 😔"; "díganme que es mentira Dios. Este hombre maravilloso no se pudo haber ido así de rápido"; "la mejor pareja😢😢😢 Diego la canción volveré dolerá aún más"; "su último post dedicado al amor de su vida ❤️🙌"; "qué hermoso que te dediquen canciones, hasta el último suspiro de vida", dijeron los fans.

