Diego Soldano aclara cómo está su relación con su novia Shiran tras salir de La casa de los famosos El actor argentino había declarado en el reality show que no sabía lo que iba a suceder entre él y su novia cuando concluyera su participación en La casa de los famosos ya que cuando entró la relación entre ambos no atravesaba su mejor momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diego Soldano Diego Soldano; Shiran | Credit: Instagram (x2) Durante su estancia en la casa más famosa de la televisión hispana, Diego Soldano confesó que estaba tratando de rehacer su vida sentimental tras su separación de la madre de sus hijos con Shiran, una "sirena del mediterráneo" 15 años menor que él. El actor argentino reconoció, sin embargo, que la relación no atravesaba su mejor momento cuando él decidió participar en el reality show de Telemundo y que por tanto no sabía lo que iba a suceder cuando saliera. "Esa es una incógnita que voy a resolver al salir", dijo Soldano. El actor llevó a cabo este jueves una transmisión en vivo desde su perfil de Instagram, la primera tras concluir su participación en La casa de los famosos, en la que despejó por fin la incógnita. ¿Siguen juntos Diego y Shiran? Diego y Shiran Diego Soldano y Shiran | Credit: Instagram Shiran "Les quiero contar alguna novedad, estoy con Shiran de nuevo", confirmó el actor de exitosas telenovelas como La patrona, La doña y, más recientemente, la nueva versión de La madrastra. "Tenemos algo hermoso. Quiero que la adoren, no como yo la adoro que es imposible, pero no quiero comentarios de hate. Déjenme hacer mi vida. Es mi vida privada. Shiran es una mujer que yo amo, es hermosa, ama a mis hijos, mis hijos la aman, entonces no quiero que especulen ni piensen nada que no es. Yo muchas veces tal vez no me supe explicar [en La casa de los famosos] cómo había sido el tema, sí se me complicó, pero todo se me complicó a mí". "Shiran es mi sirena del mediterráneo, mi todo, así que quiero que le den amor y que entiendan que es mi vida, que hay cosas que allá adentro en un show de televisión no puedo contar porque es mi vida privada, porque hay hijos de por medio, por un montón de cosas y tal vez yo no me supe explicar y se generó todo un malentendido, pero esto quiero que quede claro: Shiran ama a mis hijos y mis hijos la aman", aseveró el ya exhabitante de La casa de los famosos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Diego pidió parar el hate y las especulaciones alrededor de su relación con Shiran. "No más teorías que no tienen nada que ver con la realidad. Yo fui el que encarajinó todo allá adentro y no supe explicar, no pude explicar, pero las cosas tampoco las puedo contar ahora, son cosas que me quiero reservar, repito, hay hijos de por medio y no quiero entrar en ningún debate con eso. Pero nada más créanme que está todo bien, que nos amamos, que está todo bien, que mis hijos la aman, que ella ama a mis hijos mucho y que yo la amo", dejó claro el actor.

