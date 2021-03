Close

Diego Schoening habla de su romance con Thalía Por primera vez, Diego Schoening revela cómo se dio el flechazo con Thalía, entre otros detalles. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es sabido que Thalía mantuvo un romance con Diego Schoening su compañero en el grupo Timbiriche. Ahora, el cantante da detalles de la relación sentimental que mantuvo con la actriz el cual considera que fue "muy bonito; algo sensacional". "Todos [los integrantes de Timbiriche] nos la conocimos al mismo tiempo todos, cuando ella empezó y llegó a Timbiriche. Entonces, empezamos a salir", relató al canal de YouTube Chisme no like. "Nació el romance, nació el amor y anduvimos un buen rato". A la fecha, el conductor mantiene un muy buen recuerdo de la esposa de Tommy Mottola y considera que siempre ha sido una persona muy atractiva. "A quien no le gusta Thalía todavía, está guapísima, mujer exitosa, nadie le hace el feo", advirtió. Image zoom Credit: John Parra/Telemundo/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a las declaraciones de Erik Rubín, quien dio a conocer que su breve romance con la intérprete de "No me acuerdo" no prosperó por culpa de Schoening, este aclaró que desconocía el interés de su amigo hacia la también empresaria."Realmente lo que alguna vez me había dicho [Erik Rubín] es que le gustaba, más no me dijo sus claras intenciones. Pues Thalía y yo ya habíamos estado saliendo y nació el amor, y así empezamos a andar, pero que sabía que andaban, pues no", aclaró. "Erik y yo nos queremos muchísimo, pero muchísimo. Son cosas que pasamos de chavos y que si en su momento él me hubiera dicho, me hubiera alejado: lo hubiera pensado, lo hubiéramos platicado y creo que fue un momento en el cual nos ganó la batalla del amor y en la guerra y en el amor siempre hay perdedores", mencionó Diego Schoening. "Tiene razón en algo, yo no hubiera puesto la amistad en medio; sin embargo, lo que él me dijo no lo tomé como algo que fuera muy en serio, pero se dio y ni modo. Ya le tendré que pedir disculpas".

