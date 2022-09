Diego Osorio sufre una enorme pérdida: "Se ha ido, pero su amor nunca se irá" El actor y empresario español Diego Osorio compartió con sus seguidores la triste pérdida de su madre Gloria Nicolás-Correa Barragán, quien falleció en Madrid esta semana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diego Osorio Diego Osorio | Credit: Carlos Alvarez/Getty Images El actor y empresario español Diego Osorio compartió con sus seguidores la triste pérdida de su madre Gloria Nicolás-Correa Barragán, quien falleció en Madrid esta semana. "El dolor es el precio que pagamos por el amor, y mi renta acaba de subir. Ese precio se debe todos los días y de una manera triste, lo pago con gusto", dijo en un emotivo mensaje en Instagram. "Las madres nos aman de una manera que creemos que debería durar para siempre, al menos la mía lo hizo. Un tipo de amor que hace que todo sea un poco mejor, especialmente cuando hay problemas y en mi caso eso pasaba mucho", añadió. "Ahora ella se ha ido, pero su amor nunca se irá, y yo me quedo encontrando nuevas formas de amarla. No era perfecta pero era mi madre y por eso le estaré eternamente agradecido hasta que pueda decírselo de nuevo a la cara en el camino. Gracias y te amo madre", sostuvo. Por último, Osorio citó unos versos del poeta Pablo Neruda que dedicó a su difunta madre: "Si nada nos salva de la muerte, al menos el amor debe salvarnos de la vida". Las palabras de Osorio enseguida tocaron el corazón de sus seguidores, quienes le enviaron decenas de mensajes de apoyo. "Mucho ánimo amigo!! Fui testigo del amor y la fuerte conexión que os unía. Un abrazo enorme! DEP"; "siento tu pérdida. Que el recuerdo de tu mamá sea de bendición 💔"; "te envío amor en estos momentos difíciles, que en paz descanse 🤍🕊", le dijeron. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte la madre del actor, quien junto a sus cuatro hermanos perdieron a su padre Miguel Osorio cuando eran apenas unos niños.

