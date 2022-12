Diego Luna de luto por la muerte de su padre El arquitecto, escenógrafo e iluminador Alejandro Luna falleció en la mañana de este martes a los 83 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Secretaría de Cultura de México anunció este martes la muerte de Alejandro Luna, pretigioso académico mexicano y padre del actor Diego Luna. El también arquitecto, escenógrafo e iluminador falleció en la mañana de este martes a los 83 años. "La Secretaría de Cultura lamenta el fallecimiento del arquitecto, escenógrafo, iluminador y académico Alejandro Luna, creador escénico imprescindible en la historia del teatro en México. Fue galardonado con la Medalla Bellas Artes 2016 y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2001", dice el comunicado de la Secretaría. Nacido en Ciudad de México el 1 de diciembre de 1939, Luna estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entre 1957 a 1961. El padre del reconocido actor mexicano dedicó parte de su trabajo al mundo teatral y fue responsable de montar la escenografía e iluminación de más de 200 obras teatrales y 20 óperas en México, Estados Unidos, Asia y Europa. Diego Luna y su papá Alejandro Luna en Premios Íconos AD 2018 Diego Luna y su papá Alejandro Luna en los Premios Íconos AD 2018 | Credit: Mezcalent Por varias años fue director de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, e impartió clases y talleres de escenografía en ciudades de todo el mundo. Entre sus distinciones se encuentran el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, el Distinguished Artist Award otorgado por la International Society for the Performing Arts, y fue nombrado Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California en 2005. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del padre de Diego Luna, quien hace solo unos días fue nominado a mejor actor en serie dramática en los Globos de Oro por Andor, del universo Star Wars.

