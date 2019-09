¿Diego Luna y Marina de Tavira confirman su romance? Los fuertes rumores que aseguran Marina de Tavira y Diego Luna tienen una relación sentimental desde hace un tiempo, parecen confirmarse. Los actores realizaron un viaje en pareja. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace un tiempo salió a la luz una fotografía de Marina de Tavira y Diego Luna besándose; eso desató los rumores de un romance entre ambos. Los comentarios al respecto se hicieron más fuertes cuando se dio a conocer que la actriz se había separado de su pareja, Rafael Sánchez Navarro, con quien tenía una relación sentimental de ocho años. RELACIONADO: Esto es lo que piensa Marina de Tavira de Yalitza Aparicio Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Ahora, los histriones ya se muestran en público juntos y fueron captados en el aeropuerto, tras regresar de Yucatán, México. “Sí estábamos en Mérida, pero no fuimos al concierto [de Ricky Martin], fuimos a la cumbre”, aclaró Luna a los medios de comunicación. “Y ya estamos de vuelta”. De inmediato, el también director fue cuestionado sobre su romance con la coprotagonista de la película Roma. Sin embargo, el titular de la película Rogue One: A Star Wars Story, se negó a hablar al respecto. Incluso, pidió comprensión para los famosos que quieren mantenerse en reserva. “¿Crees que te voy a contestar eso? [sobre su romance con Marina de Tavira]”, advirtió. “No, no [le molesta el acoso de la prensa]. Nada más que ustedes [los medios de comunicación] nos tienen que dar el derecho a decir si queremos o no queremos ser entrevistados; no es un trabajo de 24 horas”. Image zoom (Photo by Victor Chavez/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Marina de Tavira solo se concretó en saludar y agradecer el interés. Pero no quiso hacer ninguna mención respecto a la relación sentimental con Diego Luna. “Bien gracias [el viaje a Mérida]”, fue todo lo que quiso decir De Tavira. Pese al silencio, cada vez es más frecuente ver a la pareja junta y en sitios públicos. Advertisement EDIT POST

