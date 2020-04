Así fue el reencuentro de Diego Luna con sus hijos luego que su nena se recuperara de coronavirus El actor mexicano Diego Luna describe el momento en que se pudo reencontrar con sus hijos luego de que su pequeña Fiona se recuperara tras ser diagnosticada con coronavirus. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para muchos padres que comparten la custodia de sus hijos, lo más difícil de la cuarentena ha sido estar alejados de sus retoños. El actor mexicano Diego Luna es uno de ellos y recién reveló que estuvo unos 20 días sin poder ver a sus hijos Jerónimo y Fiona— frutos de su relación con su colega y compatriota Camila Sodi— debido a que su pequeña estuvo aislada tras ser diagnosticada con coronavirus, siguiendo las recomendaciones de sus médicos. En una transmisión en vivo en redes sociales y junto a su inseparable compañero y cómplice, Gael García Bernal, el actor confesó que volver a abrazar a sus hijos ha sido uno de los mejores momentos que ha vivido últimamente. “A lo mejor otras generaciones crecerán sin esas necesidades pero hoy, el primer abrazo que pude darle a mis hijos significó la vida, significó todo, y eso lo voy a seguir buscando. No importa cuántas restricciones se planten en este nuevo mundo, yo lo voy a seguir buscando”, comentó de acuerdo al diario El Universal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Luna no dio detalles sobre el reencuentro, ni pormenores de la actual salud de su hija, quien se encontraba con su madre —también afectada— hasta que fue dada de alta a principios de este mes. Para el mexicano, dar un abrazo es una de las cosas que más le gusta hacer para demostrarle cariño a las personas que ama. Agregó que extraña poder tener a su padre, el fallecido diseñador escénico José Alejandro Luna, entre sus brazos. “No hay día que yo no me levante y añore darle un abrazo a mi padre y eso, por ejemplo, no se me va a quitar, no creo poder quitármelo de encima”, dijo. Advertisement

