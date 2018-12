Diego Luna recibió nominación como Mejor Actor en los Critic’s Choice Awards por su trabajo en Narcos México

La interpretación de Diego Luna como el narcotraficante Félix Gallardo en la serie Narcos México ha rendido frutos para el histrión. El también productor ha sido incluido en la terna como Mejor Actor de Serie Dramática de los Critic’s Choice Awards; según informaron la academia encargada de otorgar estos premios.

El intérprete de Cassian Andor en la película Rogue One: A Star Wars Story, competirá por este galardón con Freddie Hihgmore por The Good Doctor; Richard Madden por Bodyguard; Bob Odenkirk por Better call Saul; Billy Porter por Pose; Matthew Rhys por The Americans, y Milo Ventimiglia por This is Us.

La serie, que es producida y transmitida por Netflix, ha causado polémica en el mercado mexicano debido a que retrata el mundo del narcotráfico que ha ocasionado muchas desventuras a dicho país. De hecho, hace unos días Diego Luna hizo frente a las críticas que ha recibido por encarnar a uno de los capos del crimen organizado y advirtió que es una realidad que no se puede ocultar.

Roy Rochlin/Getty Images

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Otra de las grandes sorpresas fue la nominación como Mejor Actriz de una película para Yalitza Aparicio por su aplaudida actuación en el filme Roma, del director Alfonso Cuarón; la cual compite también en la categoría de Mejor Película, Película Extranjera, Director, Guión Original, Edición y Fotografía.

Penélope Cruz, Benicio del Toro y Antonio Banderas son otros hispanos que forman parte de las ternas en la categoría de actuación de Serie Limitada o Película para Televisión.

Habrá que esperar al próximo 13 de enero para saber quienes son los ganadores en la gala que se llevará a cabo en Los Ángeles, California.