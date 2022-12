Conoce a Diego Calva, el actor mexicano nominado a los Globos de Oro Una grata sorpresa para los latinos ha resultado la nominación a los Globos de Oro de Diego Calva; por ello, te presentamos a este actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de diciembre de 2022, se dieron a conocer las ternas de los contendientes a ganar el Globo de Oro el 10 de enero del próximo año. Si bien, algunas categorías parecían evidentes, llamó la atención la categoría de Mejor Actor donde Diego Calva fue nominado por su trabajo en la película Babylon, donde comparte créditos estelares con Margot Robbie y Brad Pitt. En dicho filme, Calva interpreta a Manny Torres, un joven estadounidense cuyos de padres son de origen mexicano; así, trabaja para destacar en la industria cinematográfica. Con este reconocimiento el actor ahora se coloca en los ojos del mundo; sin embargo, cuenta con una trayectoria importante que incluye otros reconocimientos. Este joven nació en México el 16 de marzo de 1992, estudió la carrera de Dirección Cinematográfica, impartida en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). En 2015, debutó como actor con la cinta Te prometo anarquía; la cual, protagonizó encarnando a Miguel. Dicho trabajo le valió un premio Ariel como Mejor Actor, que es el equivalente mexicano del Oscar, y otro galardón en la misma categoría en el Festival de Cine de la Habana. Diego Calva arrives at SFFILM Awards Night Credit: Miikka Skaffari/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros de sus trabajos cinematográficos, además de diversos cortometrajes, incluyen filmes como ColOZio, Ayúdame a pasar la noche y Los hermosos vencidos. También se ha desarrollado en televisión con series como El recluso, Desenfrenadas y Narcos: México. Babylon, donde comparte créditos también con Tobey Maguire, Samara Weaving, Olivia Wilde y Spike Jonze no es su único trabajo; están por estrenar las películas Bonded y A ciegas, y la serie Midnight Family donde trabaja junto a Yalitza Aparicio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a Diego Calva, el actor mexicano nominado a los Globos de Oro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.