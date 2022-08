La historia de amor de Diego Boneta y Renata Notni Diego Boneta y Renata Notni viven una historia de amor de película. Desde su escapada romántica a Capadocia hasta su visita a Disneyland, revive los momentos más emocionantes de su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Son bellos, talentosos y famosos, y están perdidamente enamorados! La historia de amor de Diego Boneta y Renata Notni ha acaparado titulares y la pareja es el blanco de todas las miradas en las redes sociales y en alfombras rojas. El actor mexicano de 31 años —estrella de la serie de Luis Miguel en Netflix, de la comedia romántica Father Of The Bride y la película Rock of Ages— parece haber encontrado a su alma gemela en Notni. La actriz mexicana de 27 años —quien brilla en las series La venganza de las Juanas y El Dragón y en la película ¿Qué culpa tiene el karma? de Netflix— derrocha felicidad en sus redes sociales junto a su novio. ¿Cómo se dio el flechazo? Ambos se conocieron por amigos en común, reporta el diario El Universal, y en febrero del 2021 se dio a conocer que Diego le había mandado un hermoso arreglo floral a Renata para celebrar el Día de San Valentín. En abril, fueron captados llegando al aeropuerto de México, y poco después publicaron fotos —por separado, en sus redes sociales— en la misma paradisíaca playa en Nayarit, pero sus seguidores unieron las piezas del rompecabezas. ¡Revive los momentos más importantes en la relación de Diego Boneta y Renata Notni! Renata Notni y Diego Boneta Renata Notni y Diego Boneta | Credit: Mezcalent Abril 12, 2021: Vacacionan juntos en México Si bien aún no habían hecho su debut oficial en las redes sociales, ya sonaban los rumores de romance entre los actores. El 12 de abril, Boneta compartió fotos en el hotel Four Seasons de Punta Mita, y el 11 de abril Notni publicó fotos en una playa de Nayarit, dejando claro que ambos estaban en la Riviera mexicana. Septiembre 2021: Su debut juntos en Instagram A principios de septiembre viajaron a Grecia. Ambos compartieron fotos por separado en Mykonos. Pero a sus seguidores en Instagram les quedó claro que los actores estaban juntos en este viaje de ensueño. Finalmente, el 23 de septiembre del 2021 compartieron fotos juntos en Capadocia, con globos aerostáticos de fondo. "Kismet" escribió la pareja junto a sus mágicas fotos en Turquía, confirmando su noviazgo. Noviembre 2021: Celebran el cumpleaños de Diego Boneta El 29 de noviembre celebran el cumpleaños del actor. "Feliz cumpleaños a mi persona favorita", escribe ella en Instagram con fotos de la fiesta. Diciembre 2021: Su primer aniversario El 6 de diciembre del 2021 Renata compartió una poética foto abrazada a Diego con el mensaje: "Un año así, y solo se pone mejor. Te amo".

A finales de diciembre, viajaron a Nueva York, donde caminaron por el Parque Central y disfrutaron de la Gran Manzana de noche. Enero, 2022: El cumpleaños de Renata "Feliz cumpleaños amor, la vida es mejor contigo. Te amo", escribió Boneta junto a una foto con Renata en el mar. Febrero 2022: Visitan Disneyland con la familia de Diego El 9 de febrero del 2022, la pareja derramó miel en su visita a Disneyland. Fueron acompañados de los padres y hermanos de del actor. ¡Y todos vistieron suéteres de Mickey Mouse! El 14 de febrero celebraron el Día de San Valentín con románticas declaraciones en sus redes sociales. "Qué afortunado soy", escribió Boneta en Instagram junto a una foto de ambos que parece el póster promocional de una comedia romántica. Abril 2022: La felicidad El 10 de abril la actriz compartió una foto con su amado en la playa de Malibú con el mensaje: "la felicidad". Ese día disfrutaron del mar junto a la actriz Aislinn Derbez y su hija Kailani. El 18 de abril compartieron fotos juntos en el festival de Coachella en California, pasando un día relajado con amigos. Mayo 2022: Viva Las Vegas Los actores viajaron juntos a Las Vegas, disfrutando de unos días desconectados del mundo. Al parecer fueron a ver una pelea del boxeador mexicano Canelo Álvarez. Verano del 2022: Derroche de amor Renata Notni compartió el 27 de julio del 2022 una sensual foto en traje de baño abrazada a su novio en una piscina con vista al mar al atardecer, y Diego reaccionó a la imagen con emojis de corazones y llamas de fuego. Para cerrar con broche de oro el verano del 2022, viajaron a Marbella. El 3 de agosto del 2022 Boneta compartió una foto con su amada en un balcón con buganvillas con el mensaje "donde quiera que tú estes". En Marbella, la pareja asistió a la gala Starlite, donde Diego subió al escenario y cantó "Por debajo de la mesa" acompañado de piano, dedicando la romántica canción a su novia. ¿Sonarán campanas de boda?

