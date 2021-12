Las fotos que muestran que Diego Boneta y Renata Notni están más enamorados que nunca Diego Boneta y Renata Notni celebran un año de noviazgo y siguen derramando miel en las redes sociales. Mira las nuevas fotos de los enamorados que muestran su noviazgo va viento en popa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diego Boneta y Renata Notni derrochan amor en sus redes sociales. La pareja sigue disfrutando su noviazgo y sus nuevas fotos en Instagram han enloquecido a sus fanáticos. Hace unas horas, Renata Notni compartió una artística foto en blanco negro que muestra al actor mexicano descansando sobre el pecho de la actriz. Ambos enamorados están con los ojos cerrados, perdidos en ese romántico momento. "1 año así y solo se pone mejor. Te amo", le escribió ella junto a la imagen y Boneta comentó: "solo se pone mejor" junto a un emoji de corazón. El protagonista de la serie de Luis Miguel también ha expresado su devoción por la estrella de series como La venganza de las Juanas y El dragón. La hermosa pareja tiene muchos fanáticos en las redes sociales, que los llenan de comentarios de apoyo. El actor compartió una foto con Renata, tomados de la mano en un restaurante, con el mensaje: "exactamente hace un año desde que esta foto fue tomada. Feliz aniversario amor, te amo". Hace una semana, Renata Notni compartió varias fotos con su novio celebrando su cumpleaños. "Feliz cumpleaños a mi persona favorita en el mundo entero. Te amo", le escribió a Boneta y él le respondió a su amada: "Soy el hombre más afortunado del mundo. Te amo". El actor celebró sus 31 años junto a su novia, familiares y amigos. Los tortolitos han disfrutado viajes juntos a paradisiacos destinos como Grecia y Turquía. Una de sus más reciente aventuras fue un viaje a Valle de Bravo. Sin duda no han dejado que sus ocupadas agendas laborales apaguen la chispa y los actores siguen disfrutando momentos inolvidables juntos. ¡Felicidades por su aniversario!

