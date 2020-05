El esperado anuncio de Diego Boneta a sus fans El actor y cantante Diego Boneta revela detalles sobre el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Diego Boneta finalmente respondió a la pregunta del millón de sus fanáticos sobre el estreno de la segunda temporada de la aplaudida serie sobre Luis Miguel. A través de un divertido vídeo grabado para sus redes sociales, el actor anunció que el esperado drama desafortunadamente no estará disponible este año y no será hasta el 2021 cuando llegue a la pantalla de Netflix. Durante el anuncio, el actor pretendía cantar exitosos temas del Sol de México desde la cocina de su casa, donde se encuentra pasando la cuarentena. “Les tengo dos noticias: 1- Aprendí a hacer pan. 2-…..#espérenla”, anunció en su cuenta de TikTok, en la que mantuvo a sus seguidores ansiosos por conocer la segunda noticia. Casi al finalizar el vídeo de un minuto de duración, Diego reveló la cartelera que decía: “Luis Miguel. T2. 2021”. Image zoom Las grabaciones de la segunda temporada iniciaron a principios del pasado febrero, pero desafortunadamente tuvieron que ser suspendidas en respuesta a los protocolo de salud que ha impuesto México — donde se graba — a consecuencia del coronavirus. Por el momento, aún se desconoce cuándo regresarán los actores al set de grabación. Lo que sí ha salido a relucir es que varios actores de la serie, como Camila Sodi, han dado positivo a la COVID-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sodi y su hija padecieron del virus, el cual aparentemente superaron a principios de abril. “Nos hacemos inmunes [al virus], lo que significa que podemos volver a abrazar a nuestros seres queridos, mis hijos pueden volver a ver a su papá y yo puedo visitar a mi mamá”, anunció en abril la actriz en sus redes sociales. “Claro que debemos que tener mucho cuidado, lavarnos muy bien las manos, cambiarnos la ropa y ser muy consientes. Pero también ahora puedo ser de servicio para la gente, que eso me interesa mucho”.

Close Share options

Close View image El esperado anuncio de Diego Boneta a sus fans

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.