Diego Boneta dedicó este romántico mensaje a Renata Notni en su cumpleaños Diego Boneta celebró el cumpleaños 28 de su novia Renata Notni publicando este romántico mensaje y amorosas fotos con la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diego Boneta celebró como una reina a Renata Notni en el cumpleaños 28 de la actriz. El protagonista de la serie de Luis Miguel y de la comedia romántica Father Of The Bride mostró su lado romántico. El histrión mexicano de 32 años publicó fotos con su amada en Instagram de momentos felices juntos con el mensaje: "La vida es mejor contigo. Feliz cumpleaños mi amor, te amo". La protagonista de series como Mi adorable maldición, El dragón y La venganza de las Juanas quedó encantada con la felicitación de su novio y le respondió a Boneta: "Gracias amor. Te amo". Diego Boneta y Renata Notni Credit: Instagram/@diego El carrusel de fotos que el actor compartió en Instagram, muestra a Renata patinando sobre hielo agarrada de su mano. También muestra a los novios dándose un beso al atardecer junto al mar, y besándose en un museo. Diego Boneta y Renata Notni Credit: Instagram/@diego SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La historia de amor de Diego y Renata parece salida de una telenovela. Desde su escapada romántica a Capadocia hasta su visita a Disneyland o sus fotos en Grecia, desde el 2021 la bella pareja derrocha felicidad en sus redes sociales. La actriz compartió en Instagram fotos soplando las velitas de su pastel con el mensaje: "Demasiado agradecida con la vida". Renata también le deseó un feliz año nuevo a sus seguidores en Instagram. "Bienvenido 2023, les deseo puro amor, salud y todo lo que desean", escribió. ¡Al parecer ya muchos de los deseos de la actriz se han cumplido!

