Diego Boneta y Renata Notni hablan por primera vez de su relación Con más de un año de romance, Renata Notni y Diego Boneta parecen estar más enamorados que nunca; ahora, luchan por mantener su amor a flote. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Renata Notni y Diego Boneta mantienen una relación sentimental desde hace más de un año, habían preferido evitar hablar del tema y solo mencionaban estar felices. Ahora, la pareja se ha mostrado más abierta, no solo al aparecer juntos en diversos eventos públicos, también porque se han pronunciado con mayor franqueza sobre su romance. Así, los tortolitos revelaron cuál ha sido la fórmula para poder mantener su noviazgo pese a los compromisos profesionales que cada uno debe cumplir y que los obliga a estar separados por largos periodos. "Siempre que se quiere, se encuentran momentos para poder estar juntos [Diego y yo] y es justo lo que estamos haciendo ahorita", mencionó Notni al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Entonces, disfrutando mucho [de la relación]". Para el actor, es fundamental que, como pareja, ambos tengan un buen entendimiento y comprensión; así, pueden disfrutan del tiempo que pueden estar unidos y también deben saber manejar cuando están alejados uno del otro. "Creo que lo importante es poder ser cómplices en todo sentido", agregó por su parte Boneta. "Hacer estas cosas [eventos públicos] juntos y también poder hacer una vida separada". Diego Boneta y Renata Notni Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images; Victor Chavez/Getty Image SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien cada día los actores parecen consolidar su romance, prefieren mantener bajo perfil y no dar mayores detalles más al respecto; aunque, de vez en cuando, se muestran en redes sociales, como el pasado 14 de febrero, cuando ambos mencionaron que son afortunados por estar juntos. Solo el tiempo dirá qué sucederá con estos famosos. Mientras tanto, Renata Notni dio a conocer que está buscando oportunidades profesionales en Hollywood, donde pasa largas temporadas. Por su parte, Diego Boneta está arrancando un proyecto como productor, además de estar trabajando en otros proyectos.

