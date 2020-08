Diego Boneta con el corazón roto al despedirse de un ser querido: “Siempre vivirás en nosotros” Con un conmovedor mensaje de despedida, el protagonista de Luis Miguel: la serie dio el último adiós a un familiar muy querido. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor mexicano Diego Boneta está de luto por la pérdida de un familiar muy cercano y querido. El protagonista de Luis Miguel: La serie compartió en redes un último adiós dedicado a su abuela Pepa acompañado de adorables fotografías y videos de entrañables momentos que vivieron juntos. En la primera imagen, en blanco y negro, aparece agarrando su mano, mientras en el video le entrega un ramo de flores mientras le pregunta: "¿dónde está la más guapa?". “Pepa, el cielo está de fiesta dándote la bienvenida junto con abuelito Otto. Siempre vivirás en nosotros… Descansa en paz”, escribió en su cuenta de Instagram sin especificar la causa de su muerte. El mensaje del intérprete mexicano de 29 años cuenta con casi 300,000 comentarios ofreciéndole condolencias de seguidores y amigos como Jacky Bracamontes, Sebastián Rulli, Carlos Ponce y Omar Chaparro. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Boneta ya había compartido imágenes con su abuelita en redes en ocaciones anteriores, en las que expresaba lo mucho que la apreciaba. “La persona más importante de mi vida... Gracias por tenerla en sus pensamientos y oraciones. ¡Te adoro Pepa!”, escribió. La foto también tuvo más de 135,000 ‘me gusta’ y miles de comentarios sobre su cercana relación.

