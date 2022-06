La lujosa mansión de Diego Boneta por dentro: costó 3.9 millones de dólares Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería nueva casa de diego boneta en west hollywood Credit: Photo © 2022: Illulian via The Grosby Group ¡Qué hermoso hogar! Te mostramos cada rincón de la nueva mansión de Diego Boneta. Empezar galería Home sweet home nueva casa de diego boneta en west hollywood Credit: Photo © 2022: Illulian via The Grosby Group El actor Diego Boneta acaba de comprar una casa de 2,211 pies cuadrados, 3 habitaciones y 4 baños en West Hollywood por $3.9 millones de dólares. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Nuevo hogar diego boneta nueva casa west hollywood Credit: Photo by Arturo Holmes/FilmMagic Aunque se construyó originalmente en 1927, el diseñador europeo Luca Colombo lo actualizó y modernizó recientemente. 2 de 7 Ver Todo Estilo español nueva casa de diego boneta en west hollywood Credit: Photo © 2022: Illulian via The Grosby Group Según el listado, la casa tiene un refinado estilo español moderno ubicada en el corazón de West Hollywood, completamente rediseñada y lujosamente decorada con accesorios, acabados y atención al detalle de calidad selecta. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Patio privado diego boneta nueva casa west hollywood Credit: Photo by JC Olivera/Getty Images Un patio privado detrás de las puertas conduce a la entrada principal. Tiene un comedor formal con muebles empotrados y armario para vinos. 4 de 7 Ver Todo Cocina gourmet nueva casa de diego boneta en west hollywood La cocina de chef está diseñada con plano de planta abierta e isla central, encimeras de cuarzo, gabinetes Poliform y electrodomésticos Miele satisfarán a cualquier gourmet. La cocina tiene acceso al patio trasero, ideal para el entretenimiento, con asientos incorporados, brasero a gas, piscina y cascada, lo que hace de este jardín un lugar favorito para Diego y sus invitados. 5 de 7 Ver Todo Dulces sueños nueva casa de diego boneta en west hollywood Credit: Photo © 2022: Illulian via The Grosby Group Diseñado con un excelente conjunto de suites de 2 dormitorios en el primer piso y el dormitorio principal en suite que abarca todo el segundo nivel; incluye un vestidor personalizado, balcón con vistas a las copas de los árboles, bañera de hidromasaje de lujo con ducha, bañera separada y dos lavabos. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hogar, dulce hogar Las características adicionales incluyen: tocador, parlantes incorporados, pisos de madera de tablones anchos y garaje seguro. ¡Esta es la vida de California en su máxima expresión! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

