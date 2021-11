¿Diego Boneta es celoso? Renata Notni revela detalles de su relación con el actor Renata Notni clara si su novio Diego Boneta la cela Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Renata Notni recién estrenó la serie La venganza de las Juanas (Netflix) logrando gran aceptación entre el público y donde la actriz protagoniza algunas escenas pasionales, por lo que estaba a tiro preguntarle la reacción de su novio Diego Boneta al ver su trabajo. "No, pues nada, es parte del trabajo. Los dos somos actores", dijo la artista de 26 años a MezcalTV. "Yo siempre me sentí muy tranquila, muy cuidada, fueron escenas muy cuidadas y todos esos temas son con mucho respeto siempre para que todas las partes estemos cómodas". Renata no quiso dar detalles de su relación con Diego Boneta, pero sí está viviendo un gran momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Diego Boneta y Renata Notni en Premios Platino Diego Boneta y Renata Notni en Premios Platino | Credit: mezcalent "Lo que se ve no se juzga, ¡qué te digo! Estoy muy contenta, estoy pasando por una muy buena etapa en mi vida tanto personal como profesionalmente. Estoy con muchos planes que vienen también en mi carrera, estoy muy enfocada ahorita en mi carrera". La actriz está abierta a la idea de poder compartir escena con su novio en algún proyecto. Renata Notni Renata Notni | Credit: Mezcalent "La verdad nunca lo había pensado; él está muy ocupado, yo también estoy muy ocupada, pero si en algún momento se da de una forma natural pues, ¿porqué no?". Y aunque no tiene planes de boda con el actor mexicano, Renata sí tiene la ilusión de un día llegar al altar. Renata Notni y Diego Boneta Credit: Mezcalent.com; Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images "¡Claro que me veo casada y llegando al altar! No todavía, cuando tenga que ser, en el momento que tenga que ser. Hoy por hoy estoy enfocada en otras cosas, pero claro que sí, en unos años por supuesto que sí".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Diego Boneta es celoso? Renata Notni revela detalles de su relación con el actor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.