¡Diego Boneta gana junto a Cate Blanchett su primer premio en el Festival de Venecia! El intéprete de Luis Miguel entró en el Festival de Venecia por la puerta grande y fue premiado por su trayectoria junto a Cate Blanchett con el Seguso Award. ¿Sabes quién fue el date del famoso actor y a quién le dedicó el premio? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Diego Boneta convierte en oro todo lo que toca. El mexicano, quien ha cosechado un éxito tras otro desde niño, conquistó Hollywood como actor y ahora volvió a traspasar fronteras hasta llegar al soñado Festival de Venecia con su primera película como productor, Nueva Orden. “¡Me siento honrado y agradecido de representar a México en el Festival de Venecia con la primera cinta que he producido! Gracias Michel,” escribió el actor refiriéndose al director del film, Michel Franco, “por dejarme ser parte de algo tan extraordinario”, comentó abrumado y feliz, al enterarse de la noticia de que su película había entrado al prestigioso festival. Image zoom Diego con su mamá rumbo a los Seguso Awards. IG Astrid Boneta Horas después de aterrizar en la antiquísima ciudad de los canales, Diego Boneta logró su primer premio, el Seguso Award, junto a la actriz Cate Blanchett. Image zoom De izquierda a derecha, Valentina Castellani, Cate Blanchett, Diego Boneta y Astrid Boneta. IG Astrid Boneta SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nereides de Bourbon, presidente de Bellagraph Nova Group, junto a Valentina Castellani de Quinn Entertainment, se encargó de elogiar a la pareja de actores por “inspirar con su trayectoria y hacer una diferencia” en el mundo artístico. Oliver Stone también estuvo presente en la ceremonia. Hace apenas unos días, falleció la querida abuelita de Diego, Doña Pepa. Después de dejar una huella imborrable en los corazones de sus hijos y nietos, Diego quiso obsequiar a su mamá, la ingeniero Astrid Boneta, a pasar con él estos días después de su triste pérdida y ambos se veían radiantes durante sus primeras horas en Venecia. Siempre muy cariñoso y pendiente de su familia, el joven actor no dudó en dedicar el Seguso Award a su abuelita. ¡Felicidades Diego! Esperamos que continúes cosechando éxitos como cantante, actor y ahora también, ¡productor!

