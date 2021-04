Diego Boneta confirma romance con Renata Notni La pareja conformada por Renata Notni y Diego Boneta por fin hizo público el romance que habían ocultado por semanas. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace unas semanas, se había rumoreado que Diego Boneta y Renata Notni mantenían un romance; sin embargo, la pareja evitaba hablar al respecto, incluso cuando fueron captados en el aeropuerto de la Ciudad de México, cada uno por separado, pero viajando juntos a una playa. Ahora, el actor confirma su noviazgo tras darse a conocer, en una publicación mexicana, una fotografía donde posan juntos por primera vez. El protagonista de la Luis Miguel la serie y su novia convivieron con familiares del primero y algunos amigos como Naia González Norvind, Maca Achaga, Darío Yazbek, Tessa Ia y Michel Franco, en un restaurante de la capital azteca, donde aprovecharon para tener está primera instantánea que confirma su relación sentimental. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. "No lo puedo creer , nunca se supo nada que andaban, ella es guapísima, ojalá sean felices", dijo una fanática. "Demasiado. Esta es la pareja más guapa que he visto", comentó una cibernauta. "¡Qué bonita pareja! Ojalá y duren . Renata Notni es muy bellaaaaaa", expresó un usuario. Diego Boneta y Renata Notni Diego Boneta y Renata Notni | Credit: Franco Origlia/Getty Images; Eyepix/NurPhoto via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hacen una pareja hermosa. Los dos son guapísimos", mencionó un internauta. "Linda pareja!! Guapos los dos. Dios bendiga su amor y los lleve hasta el altar", escribió alguien más. Renata Notni y Diego Boneta dieron presumieron su romance a sólo un día de que se estrenara la mencionada producción, que, como en la primera entrega, resultó ser todo un éxito en la transmisión de sus primeros capítulos. Quizá ahora que estos enamorados ya no teman de presumir su amor públicamente.

