Diego Bertie: "Mi hija sabe que soy gay desde que tiene 6 añitos" El famoso galán de telenovelas como Cosas del amor, Amantes de luna llena y La ex, quien fue pareja de Itatí Cantoral en la ficción, habló abiertamente sobre su orientación sexual por primera vez en televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diego Bertie Diego Bertie | Credit: Instagram Diego Berti De origen peruano, Diego Bertie logró traspasar con su trabajo como galán de exitosas telenovelas –entre ellas Leonela, muriendo de amor (1997) y Cosas del amor (1998)–, las fronteras de su Perú natal, llegando a protagonizar melodramas en diferentes países y cadenas de televisión, como Amantes de luna llena (200), La ex (2006) o Vale todo (2002), historia que estelarizó junto a la actriz mexicana Itatí Cantoral en Brasil para Telemundo. El actor, quien siempre ha sido muy discreto con todo lo que tiene que ver con su vida privada, concedió recientemente una entrevista a un programa de televisión de su país de origen en la que habló abiertamente por primera vez sobre su orientación sexual y se pronunció sobre el hecho de que el presentador Jaime Bayly, con quien tuvo un romance clandestino en su juventud, decidiera compartir en su día públicamente la historia y sacarlo del clóset sin su consentimiento. "Creo que nunca tuve la necesidad de hablarlo porque lo tenía muy claro yo. Mi hija sabe que soy gay desde que tiene 6 añitos y hubiera podido evitar decírselo, o sea toda mi familia, todos mis hijos [lo saben], yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir: 'Oye, sal del clóset'. Yo salgo del clóset cuando me da la gana y si lo necesito. Y al igual que no he hablado de mi intimidad en ese caso nunca he hablado de ninguna intimidad", dejó claro el también cantante. "Yo he estado con gente como Mónica Santamaría, Katia Condos y jamás he hablado de mi relación con ellas porque yo valoro eso. Yo generalmente soy amigo de las personas que han estado conmigo", aseveró el actor. No fue el caso de Bayly. "Mi relación con Jaime nunca fue una relación, fue un intento de él de acercarse a mí y en ese intento hubo mucha manipulación, mucho daño, mucha traición, se portó mal. No fue una actitud de amor", declaró. "Yo dudo mucho que alguien que te ame se porte así contigo. Yo creo que estaba muy interesado en vender libros y sabía que eso iba a generar un morbo en la gente, pero ese era su único interés. Yo he tenido relaciones con personas de mi mismo sexo. Jamás [me enamoré de Jaime]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia de lo que contó en su día el famoso presentador, Bertie aclaró que nunca tuvo ningún problema en asumir la relación. "[Él] se quitó y se casó con mi mejor amiga, o sea él nunca estuvo interesado en querer algo conmigo, él quiso simplemente colocarme en su historia", reiteró.

