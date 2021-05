Diddy se suma al culebrón de JLo y Ben Affleck: ¿también quiere una segunda oportunidad? El rapero encendió las redes con una imagen que apunta directamente al aparente renovado romance de la Diva del Bronx y el actor de Argo. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tremendo revuelo ha causado el rapero Sean Combs, mejor conocido como Diddy, tras compartir una vieja imagen junto a Jennifer López de cuando eran novios, nada más que en en medio de las especulaciones sobre el reencuentro de la Diva del Bronx con otro de su ex, del actor Ben Affleck. Al parecer, el cantante se ha querido sumar al culebrón que ha protagonizado la muyorican tras su separación del expelotero Alex Rodríguez y su acercamiento al actor y director de Argo. Con la fotografía del recuerdo etiquetada como #tbt, Diddy parece querer dejar claro que mucho antes de ARod, e incluso antes de Affleck, estuvo él en el corazón de la también empresaria. La imagen compartida por el rapero es una foto de paparazzi que muestra a los entonces tortolitos más unidos que nunca, mientras realizaban algunas compras por la ciudad. Entonces, Diddy y López eran la pareja más candente de la industria musical, con una relación estable que duró alrededor de dos años. Un año después de su ruptura, y tras un breve matrimonio con Chris Judd, López se comprometió con Affleck, a quien conoció en el rodaje de la película Gigli. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de un perseguido e inesperado romance, la pareja se comprometió en matrimonio, pero la boda fue cancelada –aparentemente por Affleck – horas antes de la ceremonia. Tiempo después, López confesó que el actor ha sido el único hombre que le ha roto el corazón. A principios de este año, la cantante terminó su relación con el expelotero dominicano a través de un comunicado y antes de que Rodríguez pudiera intentar reconquistarla, los rumores de un reencuentro entre López y Affleck inundaban los titulares. Hoy por hoy, la pareja ya no se esconde y fuentes cercanas aseguraron a People que cada vez pasan más tiempo juntos. Por su parte, López y Diddy han seguido como buenos amigos a través de los años. ¿Querrá ahora algo más?

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Diddy se suma al culebrón de JLo y Ben Affleck: ¿también quiere una segunda oportunidad?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.