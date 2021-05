¿Provocación o broma? ¡Diddy comparte polémica foto con Jlo y las redes arden! ¡Diddy también puso su granito de arena para llamar la atención de su ex y así reaccionaron sus fans! Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Que Jennifer López es una mujer que deja huella en los hombres de su vida, no necesita comprobación, aunque pruebas hay, y muchas. Después de que se rumoreara que su relación con ARod iba cuesta abajo y sin frenos, una fuente contó a PEOPLE que Ben Affleck comenzó a escribirle cartas de amor mientras ella estaba rodando su última película en República Dominicana. Si bien la misma fuente afirmó que el actor no fue el motivo de su ruptura, está claro que después de que Arod y Jlo dieran su relación por terminada, el corazón de la artista cayó en blandito con el que fuera casi 20 años atrás el amor de su vida, protagonizando una romántica historia que mantiene en vilo y emocionados a sus fans al regresar el Bennifer de Jenny from the block. Días atrás, también se vio a Jennifer López alternando con Marc Anthony, el papá de sus hijos, algo a lo que sus fans también estuvieron muy atentos. Pero el ex que más controversia ha causado ha sido sin duda Diddy, otro apasionado romance del pasado de la bella latina, que volvió a cobrar vida de pronto en un throwback del legendario rapero, no se sabe exactamente con qué motivo, aunque demasiados sospechan que también quiere su turno en el planeta EX de Jlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sean Love Combs, Puff Daddy, P. Diddy, Puffy o Diddy, como le quieran llamar, parece que tampoco ha olvidado el amor de Jlo y bajo la inusitada foto del recuerdo en medio del drama de Bennifer, muchos lo han tomado como una provocación para Ben Affleck y otros como un toque de atención a Jlo, como diciendo: "hey, aquí estoy yo también". "Provocador", "caótico", "salvaje", "de mal gusto", son comentarios que pueden leerse bajo la foto en el muro del famoso empresario, pero la mayoría de las reacciones fueron de risas estrepitosas que no daban crédito a lo que estaban viendo. Reacciones y comentarios de personajes tan famosos como Keyshia Cole, Terrence J, Rick The Kid, De La Ghetto, Tamar Braxton y un largo etc. incluidos los propios hijos de Diddy, que quisieron hacerle saber al cantante que todos estaban más que listos para el reencuentro. ¿Será?

