Close

Diana Reyes afronta una segunda operación para recuperar la vista: "Lo considero un milagro" La cantante mexicana se someterá a una cirugía en el ojo izquierdo, tras una previa intervención en el derecho, para que deje de solo ver sombras. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Diana Reyes empezó a usar espejuelos de aumento desde los ocho años. Poco a poco, su vista se fue deteriorando hasta necesitar una intervención quirúrgica, a la que se sometió hace más de 20 años. Desafortunadamente, esa cirugía láser no arregló el problema y la vista de la cantante mexicana continuó nublándose hasta dejarla casi ciega. Luego de un trasplante de córnea, años de someterse a varios procedimientos quirúrgicos y seguir las recomendaciones médicas, la intérprete se dio por vencida. El año pasado, Diana se resignó a continuar su vida sin encontrar una solución y empezó a acostumbrarse a depender de la ayuda de otros para hacer sus tareas básicas. "Ya estaba un poquito resignada a perder la vista, a acostumbrarme cada vez a ver solo sombras, borroso, veía superborroso", dijo la cantante a People en Español. "Yo creo que una de las cosas más difíciles que había vivido con esta experiencia, en estos últimos años, porque obviamente se superagravó y se hizo más complicado cada vez, yo creo que era la dependencia. Siempre tenía que contar con la ayuda de alguien y la verdad es que eso era lo que me parecía más difícil porque siempre me he considerado muy independiente para hacer las cosas básicas que uno hace, y la verdad es que ya dependía [de ayuda] en muchos sentidos, prácticamente para todo", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía de Diana Reyes Sin embargo, la cantante no perdió la fe en poder recuperar la vista con la ayuda de una nueva tecnología y volver a ver el mundo de colores que había conocido de niña. "Siempre me he considerado una mujer de fe y muy positiva. En ocasiones llegaba a tener ciertas crisis de desesperación, de depresión, de angustia, de no saber qué iba a pasar con mis ojos", comenta. "Finalmente un poquito resignada, pero por otro lado, un poquito positiva porque decía, 'igual puedo encontrar algo que me ayude y la ciencia avanza todos los días, la tecnología, la medicina, y en algún momento vamos a encontrar algo que me pueda ayudar y que me resuelva por lo menos un poco'". Afortunadamente, ese día llegó antes de lo esperado y gracias a un nuevo procedimiento, la cantante está a días de poder recuperar nuevamente la vista por completo. La semana pasada, Diana se sometió a una cirugía en la que le fue implantado un lente intraocular en el ojo derecho, que, según cuenta, le devolvió la esperanza y la habilidad de conducir, aunque por el momento solo durante el día. "Sinceramente lo considero un milagro, porque hoy en día puedo hacer cosas, que para mucha gente pueden ser tan simples y para mí, se habían convertido ya en algo imposible, como manejar, como caminar por una banqueta sola, maquillarme, ya no podía. Tantas cosas", confesó. "Ya todo dependía de mi esposo, de un familiar o de una amistad". Image zoom Credit: Instagram/@dianareyesoficial Esa dependencia podría quedar en el pasado la próxima semana, cuando se someta a una segunda operación para corregir su ojo izquierdo, la cual promete mejorar su vista al 20/20. "Me siento como si estoy descubriendo todo. Voy por la calle y voy leyendo los letreros, los números de las placas de los carros, que antes no me pasaba [no lo hacía]. Ya puedo ver la televisión más alejada, antes prácticamente estaba pegada a la televisión", asegura. "La verdad que me siento muy contenta, muy privilegiada, muy bendecida y además creo que es una historia de vida muy inspiradora para toda esa gente que está viviendo lo mismo que yo", agregó. Definitivamente, la prueba de fuego será a su regreso a los escenarios, donde espera ver claramente el rostro de sus fanáticos, que la han llenado de cariño durante este difícil momento. "El día que vuelva a pisar un escenario con esta nueva vista, la conexión con el público va a ser mucho más fuerte, porque ya los voy a distinguir, ya los voy a ver, ya voy a ver quienes son hombres, quienes son mujeres, dónde están, cómo son", dijo emocionada.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Diana Reyes afronta una segunda operación para recuperar la vista: "Lo considero un milagro"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.