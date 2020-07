"Me encuentro en un estado de desesperación", Diana Reyes lucha contra la ceguera La exitosa cantante de regional mexicano continúa perdiendo vista y no hay cura para su mal. En una reciente entrevista, la bella artista relató su sufrimiento y confiesa que apenas puede ver ya. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Diana Reyes lleva años luchando con una terrible enfermedad en las córneas que está a punto de dejarle ciega. Sin tapujos y con sinceridad, confesó que apenas puede ver ya y relató en una entrevista al programa de televisión De primera Mano sus grandes miedos. “A veces entro como en un estado de desesperación, no puedo manejar, me he vuelto muy dependiente... Es incómodo, porque te da miedo que la gente que está a tu alrededor se canse”, aseguró. Image zoom LATIN ICONOS AGENCY Esta valiente mujer mantiene así la admirable lucha que enfrenta con un inusual optimismo: “Yo tengo fe, estoy segura que probablemente más adelante se encuentre algo con lo que poder mejorar mi vista”, dijo pese a que ningún tratamiento de los numerosos a los que se ha visto sometida hasta ahora han funcionado. Image zoom The Grosby Group “Por el momento, no hay nada que hacer por mi vista”, dijo resignada. “Tengo dos operaciones, láser y transplante de córnea en el ojo izquierdo. Uso unos lentes híbridos que son especiales y que hasta ahora solo los consigo en los Estados Unidos”. También afirmó que si no usa sus lentes especiales, ya está completamente cieguita. Una realidad muy dura para esta atractiva mujer que a sus cuarenta años cosecha muchos éxitos en la música regional mexicana, al enfrentarse a un estado de miopía con astigmatismo y malformación de las córneas para los que, por el momento, no existe en la medicina solución posible. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hoy en día ya no manejo y no puedo estar sola. Sencillamente, andar caminando tranquilamente en la calle se me complica, porque no veo si hay un escalón. De alguna forma, siempre dependo de alguien”, contó recientemente en otra entrevista para Tv y Novelas. “Ahora maquillarme es un problema, me es muy difícil y de pronto me entra un poco de desesperación y frustración”.

