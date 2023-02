Becky G te enseña a preparar una deliciosa margarita de piña Celebramos el Día Nacional de la Margarita con esta rica receta de Becky G. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy 22 de febrero se celebra en Estados Unidos el Día Internacional de la Margarita, una bebida mexicana que ya se convirtió en parte de la cultura norteamericana. La refrescante bebida, que es sumamente popular en bares y restaurantes, está preparada a base de tequila, sal, hielo y jugo de limón fresco. A continuación, la cantante Becky G te enseña cómo preparar una deliciosa margarita de piña ¡toma nota! becky g margarita Credit: Angel Montalvo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ingredientes: 1.5 oz Patrón Silver .5 oz licor de naranja Citrónge 1 oz jugo de piña .5 oz jugo de limón Tajín y una rodaja de limón verde para decorar Preparación: Mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo y agita por unos minutos. En un plato pequeño añade el tajín y pasa el borde del vaso por la sal. Sirve la bebida en un vaso con hielo y decora con una rodaja de limón.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Becky G te enseña a preparar una deliciosa margarita de piña

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.