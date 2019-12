Devastadora tragedia golpea a la realeza en Navidad Después del primer acto oficial de Marta Luisa de Noruega junto a su novio chamán, al asistir juntos a la tradicional misa del 25 de diciembre, recibieron la devastadora noticia del suicidio del exmarido de la princesa y padre de sus hijas, el escritor Ari Behn. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Siempre se dice que los días más entrañables del año que hacen felices a tantas personas alrededor del mundo, son también los más difíciles para los que padecen problemas de salud mental, especialmente los que tienden a la depresión. La realeza no está exenta de las más terribles tragedias y contamos hoy con mucha tristeza que la familia real de Noruega ha sido golpeada por el suicidio de uno de los suyos el día de Navidad. Image zoom Sucedió justo el feliz día en el que la princesa Marta Luisa de Noruega acudía por fin al primer acto oficial junto a su novio, el famoso chamán Durek Verret, con ocasión de la misa de Navidad. Nada hacía presagiar entonces el duro golpe que momentos después tendrían que enfrentar: la familia recibió la devastadora noticia de que el exmarido de la princesa, Ari Behn, se había quitado la vida a sus 47 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom El representante del polémico escritor Geir Hakonsund fue el encargado de dar la noticia: “Con mucha tristeza en nuestros corazones, anunciamos que Ari Behn se ha quitado la vida. Pedimos respeto para nuestra privacidad en los días venideros”. Image zoom Momentos después, los reyes Harald y Sonia de Noruega emitían un comunicado comunicando su tristeza y hablando así del yerno que tantos quebraderos de cabeza les dio en el pasado : “Ari fue una parte importante de nuestra familia durante muchos años y guardamos cálidos y afectuosos recuerdos de él. Apreciamos haberle conocido. Lamentamos que nuestros nietos hayan perdido a su querido padre y sentimos una profunda compasión por sus padres y hermanos”. Image zoom Sin duda, las más golpeadas por esta terrible tragedia son las nietas de los reyes, las hijas adolescentes de la princesa y el escritor, Maud Angelica, de 16 años; Emma Tallulah, con 14 y Leah Isadora, de 11 para quienes el día de Navidad quedará marcado con este terrible recuerdo el resto de sus vidas. Image zoom La princesa Marta Luisa y Ari Behn se casaron el 24 de mayo de 2002 en la catedral de Nidaros en Trondheim, Noruega. A su enlace asistieron numerosos miembros de la realeza europea como la reina Margarita de Dinamarca, el príncipe Eduardo de Inglaterra, Sophie Rhys-Jones, Guillermo y Máxima de Holanda, incluso el ahora rey Felipe VI de España. Image zoom Su divorcio se produjo en 2016, primero en la familia real de Noruega en dos siglos. Después de su divorcio, Ari Behn escribió Inferno, un libro en el que reconoció la depresión que padeció a causa de su separación de la princesa. Advertisement

