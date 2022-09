Detienen a policía por presunto homicidio de Octavio Ocaña Tras casi un año del fallecimiento de Octavio Ocaña, se da un primer paso en el esclarecimiento del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 29 de octubre de 2022, Octavio Ocaña fue encontrado en una camioneta que manejaba con grave herida de bala y se aseguraba que iba a exceso de velocidad porque huía de las autoridades. En aquel momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde ocurrieron los hechos, reportó que el intérprete de Benito Rivers en la serie Vecinos se había disparado a sí mismo con el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica. A partir de entonces, la familia del famoso comenzó una batalla por aclarar las razones del deceso, debido a que no estaba de acuerdo con la versión oficial. Ahora, se da a conocer que fue detenido uno de los policías involucrados en el caso. Se trata de un hombre llamado Leopoldo de 45 años, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Cuatitlán Izcalli, según informaron diversos medios de comunicación locales. Se menciona que el detenido es acusado por su presunta participación en el homicidio de Ocaña. Además, se indicó que a las 7:30 pm, tiempo local, será su audiencia de control en centro penitenciario donde fue trasladado. También ha transcendido que existe una orden de aprehensión contra otro policía, quien actualmente se encuentra prófugo. Octavio Ocaña Octavio Ocaña | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, ha mencionado en diversas ocasiones que fueron nueve los policías involucrados en la muerte de su hijo y ha asegurado qué hay muchas irregularidades en el caso. De momento, este es un primer paso que respalda las versiones de la familia de que se trató de un posible homicidio y no de un autodisparo.

