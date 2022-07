Detienen a participante del reality mexicano Enamorándonos por grave delito Pamela Carbajal fue arrestada por las autoridades mexicanas, en compañía de su supuesto novio, tras cometer un presunto ilícito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 14 de julio de 2022, se dio a conocer la detención de Pamela Carbajal, a quien detuvieron, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, por posesión de drogas, según reportaron los medios de comunicación locales. De acuerdo con los informes de las autoridades todo ocurrió cuando la exparticipante del reality mexicano Enamorándonos estaba al interior de un auto con Gustavo Martínez, su presunto exnovio, estaban sobre un vehículo manipulando bolsas de color rojo que causaron alerta de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estaban circulando por la zona. En el momento que los policías pidieron detener el vehículo, los nervios de la también modelo ocasionó la sospecha de los oficiales, quienes, tras revisar, encontraron los estupefacientes, 98 bolsitas y dos probetas, y procedieron al arresto. El reportero Carlos Jiménez, dio a conocer imágenes de los presuntos delincuentes en el momento de que encuentran en los autos oficiales. Carbajal estuvo presente a nivel público debido a que, en el mes de mayo, denunció que Martínez la había golpeado cuando llegaba a su casa. De acuerdo con la mujer de 31 años, su supuesto ex la agredió en estado de ebriedad y mostró su boca ensangrentada y sin los tres dientes que le tiró en aquel momento. Pamela Carbajal Pamela Carbajal | Credit: Instagram/@soypamelacarbajal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, aseguró que el hombre, de quien mostró su rostro, agredió a otra persona que estaba con ella. Incluso, en aquel momento, aseguró que lo ocurrido "fue una pesadilla. Me siento vulnerable, débil, nerviosa y temo por mi vida". Por ello, llamó la atención que estuvieran juntos en el momento del arresto. Por el momento, se ha revelado que el arresto de Pamela Carbajal y Gustavo Martínez se declaró legal han sido vinculados legalmente por un juez, aunque han sido dejados en libertad mientras se lleva a cabo el procedimiento correspndiente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Detienen a participante del reality mexicano Enamorándonos por grave delito

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.