¡Borracho y vestido de mujer! Así detuvieron al que fuera escolta del exmarido de Angélica Rivera El exseguridad de Enrique Peña Nieto fue pillado con las manos en la masa y las escandalosas imágenes han salido a la luz. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El que fuera uno de los escoltas motorizados de Enrique Peña Nieto, expresidente de México, ha sido detenido en unas condiciones poco favorecedoras. Bajo los efectos del alcohol y vestido de mujer, Pablo 'N', de 27 años, tuvo que ser arrestado al encontrarse alterando el orden. Según los primeros reportes de la policía, fue su hermana quien decidió llamar a las autoridades después de tener una fuerte discusión con él. Al ahora empleado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana parece que se le fue la mano con la bebida tal y como demuestra este video del momento de la detención. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía halló al sujeto en cuestión en el interior de un auto con unas medias de rejilla y un minivestido de lo más apretado. Una ropa que poco antes le había sacado a su hermana de su armario, la situación se puso tensa y de ahí la fuerte pelea entre ambos. El mismo reporte de las autoridades informa que el detenido tenía una doble vida: era policía preventivo de día mientras que de noche supuestamente se dedicaba a la prostitución. Este capítulo le costará ser dado de baja de su puesto como seguridad y una resolución judicial no muy favorable.

¡Borracho y vestido de mujer! Así detuvieron al que fuera escolta del exmarido de Angélica Rivera

